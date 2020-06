Fan sướng rơn trước đoạn video Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân nhảy trên nền nhạc phim 'Mắt biếc'

Theo trang Sohu đưa tin ngày 9/6, cặp tôi Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân vừa có dịp hội ngộ với nhau sau khi ghi hình cho một chương trình của đài Giang Tô Trung Quốc. Trước đây, nàng "Tiểu Long Nữ" đã có dịp hợp tác màn ảnh với Trần Hạo Dân trong "Thiên long bát bộ" của TVB và trở thành những người bạn thân thiết.



Màn hội ngộ của 2 diễn viên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, nhất là khi Lý Nhược Đồng khoe nhan sắc và vóc dáng vẫn trẻ trung và xinh đẹp như xưa. Đặc biệt, màn nhảy ngẫu hứng cùng đồng nghiệp được cô chia sẻ trên Douyin thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Màn nhảy đôi này đã nhanh chóng thu hút gần 40 triệu lượt yêu thích cùng 140.000 bình luận, chủ yếu là những lời nhận xét và khen ngợi tích cực. Bên cạnh đó, fan Việt được phen sướng rơn và chia sẻ ầm ầm vì video nhảy ngẫu hứng của Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân được tạo trên nền bài hát "Có chàng trai viết lên cây" của Phan Mạnh Quỳnh (nhạc phim Mắc Biếc).

Lý Nhược Đồng vốn nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong phiên bản Thần điêu đại hiệp 1995 do TVB sản xuất. Cho đến tận ngày hôm nay, vai diễn của cô vẫn được đánh giá là nàng "Cô Cô" thành công nhất trên màn ảnh.

Dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao nhưng Lý Nhược Đồng vẫn là tên tuổi được nhiều khán giả yêu thích, là lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu lớn nhờ nhan sắc trẻ trung hack tuổi cùng đời tư ít scandal.

Trong khi đó, sinh năm 1969 nam diễn viên Trần Hạo Dân nổi tiếng với rất nhiều phim như Thiên long bát bộ, Phong thần bảng, Yên Hoa tam nguyệt... Năm 2011, anh kết hôn với Tưởng Lệ Sa, hiện đã có 4 nhóc tì xinh xắn.



