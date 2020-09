Fashionista Việt trên mạng xã hội liên tục đụng hàng nhau "chan chát" là do vô tình hay cố ý?

Trong vài năm trở lại đây, khái niệm IT Girl và Fashionista mạng xã hội trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Vậy "IT girl" là gì? Theo từ điển thì định nghĩa của từ này dành cho những cô nàng "tạo nên xu hướng và có khả năng chi phối trào lưu". Họ có nhan sắc, có cá tính, có bản năng mạnh mẽ trong cả phong cách sống cũng như phong cách thời trang. Họ chưa chắc là cá nhân xuất sắc nhất, nhưng chí ít phải "độc bản". Bởi đơn giản, muốn trở thành nhân tố tiên phong thì bạn phải khác biệt.

Danh sách những IT Girl, Fashionista mạng xã hội nổi tiếng và phủ sóng thường xuyên phải kể tới những gương mặt nổi bật như Châu Bùi , Cô Em Trendy, Salim, Chi Pu Quỳnh Anh Shyn ,... Nếu theo đúng khái niệm IT Girl thì họ phải có cá tính, bản sắc và phong cách nhau nhưng thời gian gần đây người dùng có thể dễ dàng nhận ra họ thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những buổi chụp hình concept giống nhau, sử dụng trang phục, phụ kiện như sinh đôi.

Ninh Dương Lan Ngọc và Châu Bùi quảng bá cho sản phẩm của Louis Vuitton

Liệu có lời giải thích hợp lý nào cho "hiện tượng lạ" khiến người dùng mạng xã hội băn khoăn này không?

Sau khi tổng hợp từ nhiều lần đụng hàng của các IT Girl Việt thì có thể dễ dàng nhận ra các trang phục hàng hiệu mà họ xúng xính đều là do thương hiệu tài trợ và việc sử dụng trang phục là do hãng quyết định. Trong màn hợp tác này, IT girl đóng vai trò influencer, nhân vật có tác động lớn đến các hoạt động quảng bá nhãn hàng, nhất là tăng nhận diện thương hiệu.

Cá biệt có những khi tới 5-6 sao cùng đụng một bộ đồ

Những trang phục cao cấp đó có thể từ Dior, Louis Vuitton, Gucci... với số lượng đồ mẫu (sample) khá ít ỏi được chuyển về Việt Nam từ các kinh đô thời trang danh tiếng. Danh sách influencer khá đông nhưng số lượng trang phục lại hạn chế và hãng cũng chỉ muốn quảng bá một số sản phẩm nhất định. Từ đó sản phẩm và thời hạn để mỗi người sử dụng lại càng hạn hẹp hơn. Thậm chí có trường hợp còn phải thay phiên để chụp hình rồi truyền tay nhau sản phẩm.

Trong cùng một đợt quảng cáo sẽ có rất nhiều sao cùng mặc một bộ đồ

Cũng có lúc các sao được tự do sáng tạo theo ý tưởng và phong cách của mình nhưng vẫn phải trải qua màn "kiểm duyệt" tới từ thương hiệu. Điều này có vẻ sẽ mới mẻ và phù hợp hơn việc "10 IT Girl trông như 1" hệt như đang "nhân bản vô tính".

Khánh Linh (Cô em Trendy) và Chi Pu "đụng hàng" trong chiến dịch mới nhất quảng cáo cho túi Jackie 1961 của Gucci

