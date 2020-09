Giám đốc First News tiết lộ lý do `tức nước vỡ bờ` buộc phải khởi kiện Lazada

Sáng 9/9, TAND quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã xác nhận việc Công ty First News khởi kiện sàn thương mại điện tử (TMĐT) Lazada. First News cho rằng, Lazada (thuộc Công ty Recess - Tập đoàn Alibaba) đã có hành vi tiếp tay tiêu thụ sách giả, đánh lừa bạn đọc Việt Nam.





Thông tin, First News khởi kiện Lazada cũng được ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News đăng tải trên facebook cá nhân vào chiều ngày 8/9.

Bài đăng trên facebook của ông Phước





Trên trang cá nhân của mình, ông Phước mở đầu vụ việc bằng câu "tức nước vỡ bờ" thể hiện thái độ phẫn nộ, tức giận trước hành vi của đối tác Lazada. Ông Phước viết, sau hơn 2 năm phát hiện các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam trực tiếp, gián tiếp tiếp tay tiêu thụ sách giả số lượng lớn của các Nhà Xuất Bản ở Việt Nam và của First News - Trí Việt, First News đã nhiều lần cảnh báo. First News cũng đã tổ chức 2 lần họp báo, cảnh báo trực tiếp ở TP.HCM ngày 18/6/2019 và ở Hà Nội ngày 20/6/2019. Nhưng Lazada vẫn không hề kiểm soát các sàn và liên tục bán sách giả.





Cũng theo ông Phước, trong suốt mùa dịch, Lazada là trung tâm bán nhiều sách giả nhất. Hơn 2 tuần nay, Lazada vẫn tiếp tục bán nhiều sách giả "Muôn kiếp nhân sinh" và hơn 400 đầu sách của Trí Việt. Những cuốn sách này được làm giả từ những trùm buôn lậu làm giả sách ở Hà Nội

Giấy xác nhận khởi kiện của First News





Nói về việc kiện tụng, ông Phước cho biết, Công ty đã cùng Đoàn Luật sư nộp đầy đủ hồ sơ lên Tòa Án ngày 4/9/2020 cùng các bằng chứng, gần 10 vi bằng thừa phát lại vi phạm Pháp luật và chính thức khởi kiện Lazada.





Theo Người lao động, từ tháng 3/2020, với cáo buộc trang thương mại điện tử đang bán sách giả, sách vi phạm bản quyền, phía First News đã chuẩn bị hồ sơ kiện. Phòng bản quyền của công ty đã xác định hơn 43 trang bán sách giả trên Facebook, gần 68 gian hàng bán sách giả trên các trang thương mại điện tử, hơn 116 kênh YouTube đăng tải sách nói trái phép…





Bên cạnh đó, phía công ty còn thu thập tất cả thông tin về các đơn vị kinh doanh sách giả nói trên cùng đầy đủ bằng chứng pháp lý gửi đến cơ quan chức năng để tiến hành xử lý trong thời gian sớm nhất.





Ông Phước viết thêm, ngoài việc khởi kiện, First News đã trực tiếp gửi công văn cho Bộ Công An, Tổng Cục A03, A05, Cục Xuất Bản, Cục QLTT, Bộ TTTT để xử lý theo pháp luật.





