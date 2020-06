Food blogger Sài Thành làm mứt chôm chôm - 'chôm' luôn cả hạt thơm ngọt khó cưỡng

Mùa chôm chôm đã đến làm thỏa mãn các tín đồ của chôm chôm hè này. Người ta mê cái vị ngọt thơm trong lớp thịt trắng mịn của chôm chôm nhưng thật khó để ăn nhiều cùng lúc.

Để giải quyết vấn đề này, food blogger Nhung Nguyễn hiện đang sinh sống tại TP.HCM đã giới thiệu công thức mứt chôm chôm thơm ngon khó cưỡng.

Chị Nhung cho biết học được công thức món mứt này từ bà ngoại khi còn tấm bé. Lúc nhỏ, cô nàng thích nhất đợi đến ngày mùng 5/5 để về quê ngoại với vườn trái cây xum xuê. Nhớ nhất là chôm chôm, đỏ rực cả vườn, cảm giác được ăn trái cây tươi rói, tự tay mình vừa hái xuống, thích còn gì bằng.



Gia đình chị Nhung đều không thích các loại mứt truyền thống vì quá ngọt. Nhưng cả nhà lại đặc biệt yêu thích mứt chôm chôm tự làm vì cái vị ngon lạ.



Điểm đặc biệt của mứt chôm chôm là ăn được cả hạt. Chính nhờ vị dẻo bùi của hạt khi kết hợp sự dẻo của lớp thịt chôm chôm bên ngoài, mà món mứt này ngon hẳn, vị lạ và đặc biệt ít ngán hơn nhiều so với các loại mứt truyền thống khác.

Công thức làm món mứt chôm chôm của chị Nhung như sau:

Nguyên liệu:

- 1,2 kg chôm chôm.

- 40 gr thơm. Xay nhuyễn, ép lấy 15 ml nước thơm

- 4-5 trái tắc. Vắt lấy nước, thu được 30 ml nước

- 100 gr đường

Cách làm:

- Bỏ vỏ chôm chôm thu được phần nhân, giữ nguyên hạt. Đem rửa sạch và để thật ráo khô nước.

- Ướp chôm chôm cùng đường+ nước thơm+ nước tắc và trộn sơ. Để trong tô lớn bọc kín trong 2 tiếng cho ngấm và tan đường.

- Sau 2 tiếng, đường tan hoàn toàn thì cho chôm chôm vào nồi và nấu trên lửa vừa.

- Khi nước hỗn hợp sôi, hạ lửa nhỏ và tiếp tục nấu. Lúc này nước sẽ bay hơi dần, chôm chôm cũng dần chuyển sang màu vàng nhạt rồi thành màu vàng rồi màu vàng cánh gián.

- Đến khi nước cạn dần, chôm chôm chuyển sang màu nâu đỏ cực bắt mắt. Thành phẩm là những quả chôm chôm dẻo thơm khô thì tắt bếp.

- Cho chôm chôm vào khay nướng, đặt giữa lò. Bật lò nướng với 100 độ C. Dùng đũa khép hờ cửa để sấy trong 30-45 phút là đạt.

- Chôm chôm sau khi sấy sẽ khô hơn, không dính tay. Phần thịt dẻo ngon có vị chua ngọt.

Như vậy là món mứt dẻo bùi ngon ngọt rất dẻo đã hoàn thành. Mùa chôm chôm nở rộ, chị em làm ngay món này thôi, đảm bảo mê tít.

Your browser does not support HTML5 video.

Thoải mái ăn vải thiều không sợ nóng - VTC