Thắng trận cầu 135 triệu bảng theo cách không ngờ, Fulham tái xuất Ngoại hạng Anh

Sau 90 phút bóng lăn qua lại trong sự thận trọng của hai đội bóng có quá nhiều thứ để mất, bước ngoặt đã xảy đến trong hiệp phụ.

Phút 105, Fulham được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành Brentford cỡ 35m. Hậu vệ trái Joe Bryan bước lên chấm đá phạt và tất cả đều chờ đợi một cú treo bóng.

Bryan, cầu thủ mới ghi 1 bàn tại giải Hạng Nhất mùa này và không có pha lập công nào ở Ngoại hạng mùa trước cho Fulham, bất thình lình sút thẳng vào cầu môn do David Raya trấn giữ.

Vị trí ghi bàn không tưởng của Joe Bryan

Hành động nằm ngoài sức tưởng tượng của Bryan đã đánh bại Raya, chỗ dựa đáng tin cậy cả mùa của Brentford.

Không dừng lại ở đó. Phút 117, lại là Bryan xuất hiện như từ dưới đất chui lên, dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.

Chân dung người hùng đưa Fulham trở lại Ngoại hạng Anh

Brentford gỡ được 1 bàn ở phút 120+4, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ ngăn Fulham trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh sau 1 năm vắng bóng.

Công đầu tất nhiên thuộc về hậu vệ 26 tuổi người Scotland, tuy nhiên cũng phải kể đến sự cao tay của HLV Scott Parker.

Trong trận đấu mà tiền đạo chủ lực Aleksandar Mitrovic chỉ đủ thể lực vào sân ở hiệp phụ, Parker đã áp dụng một lối chơi hợp lý và chặt chẽ khiến đối thủ càng đá càng cảm thấy ức chế.

Và chính quân bài chiến lược Mitrovic là người đã kiến tạo cho Bryan ghi bàn thắng thứ hai cho Fulham, nhấn chìm giấc mơ lần đầu tiên được đá tại hạng đấu cao nhất của Brentford.

Chiêm ngưỡng bàn thắng không tưởng của Joe Bryan

