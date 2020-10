Full album đầu tay của BLACKPINK thành công "đáp cánh" ở vị trí Á quân trên BXH Billboard 200

Rạng sáng ngày 12/10 (giờ Việt Nam), Billboard đã công bố BXH Billboard 200 tuần này và 4 cô gái nhà YG Entertainment đã ghi danh ở vị trí Á quân. Full album đầu tay "THE ALBUM" của BLACKPINK được trông chờ sẽ làm nên kì tích tại thị trường quốc tế và sự thật là kết quả đã không khiến người hâm mộ thất vọng.

Theo Billboard, "THE ALBUM" đạt được 110.000 album tương đương trong tuần đầu tiên kết thúc vào 8/10. Lượng album truyền thống là 81.000 bản, đơn vị TEA là 2.000 và SEA là 26.000, tương đương với 40,3 triệu lượt stream audio theo yêu cầu.

Đây không chỉ là thứ hạng cao nhất của một nhóm nữ K-Pop, mà còn là thứ hạng cao nhất mà một nhóm nữ từng đạt được kể từ sau năm 2008 (khi Danity Kane đứng đầu BXH này với “Welcome to the Dollhouse”.

Thêm vào đó, "THE ALBUM" thậm chí còn lập kỷ lục full album đầu tay có thứ hạng cao nhất của bất kỳ nhóm nữ nào trong 14 năm (kể từ khi album phòng thu đầu tiên của Danity Kane đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2006).



Thành tích trên Billboard 200 còn là thành công liên tiếp ngay sau khi BLACKPINK lập được ở BXH UK Official Album của nước Anh. Trên BXH này, "THE ALBUM" cũng ra mắt ở vị trí thứ 2, qua đó 4 cô gái trở thành nhóm nữ Kpop có album đạt hạng cao nhất ở Anh.

Thành tích này của BLACKPINK đã phần nào được dự đoán trước khi l ượng pre-order album " THE ALBUM" lên tới 1 triệu bản. Thành tích trong ngày đầu mở bán cũng rất tốt khi full album đầu tiên của BLACKPINK đã "tẩu tán" thành công 589.310 bản, phá kỷ lục bán đĩa ngày đầu và tuần đầu của các nhóm nữ Kpop. Hiện tại doanh số đĩa cứng này đã vượt mốc 600 nghìn album, cho thấy nhóm có sự tăng trưởng vượt bậc ở mảng bán đĩa và sánh ngang với loạt nhóm nhạc nam "máu mặt".

Theo Thanh Thùy/SKCĐ