Trọn bộ Đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Sáng nay, ngày 10/8, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đã hoàn thành các bài thi thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội, bao gồm các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD, Hóa học, Sinh học và Vật lý.

Full Đáp án 24 đề môn Lịch Sử thi THPT Quốc Gia 2020 Đợt 1

Theo ghi nhận, đề thi môn Lịch Sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được đánh giá là đề thi bám sát theo đề thi mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 2 lần vào hồi đầu năm 2020. Nhiều thí sinh khi ra khỏi phòng thi đã đánh giá đề thi bám sát vào chương trình giảm tải và đề thi mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một số thí sinh cho biết, đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Lịch Sử có nhiều câu hỏi mang tính phân loại học sinh. Vì vậy, bài thi môn Lịch Sử sẽ khó để đạt được điểm tuyệt đối. Tuổi trẻ và Xã hội cập nhật đầy đủ nhất đáp án 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Lịch Sử như sau.

Đáp án môn Lịch Sử mã đề 314 thi THPT Quốc gia 2020 đầy đủ nhất





Các thí sinh hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử sáng ngày 10/8 (Ảnh minh họa)



Theo Thùy Dương/SKCĐ