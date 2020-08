Trọn bộ Đáp án môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Sáng nay, ngày 10/8, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đã hoàn thành các bài thi thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội, bao gồm các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD, Hóa học, Sinh học và Vật lý.



Full Đáp án 24 đề môn Lịch Sử thi THPT Quốc Gia 2020 Đợt 1

Tuổi trẻ và Xã hội tổng hợp full 24 mã đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý như sau:

Đáp án môn Lý mã đề 201 thi THPT Quốc gia 2020 mới và chuẩn nhất





Các thí sinh hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật Lý sáng ngày 10/8 (Ảnh minh họa)



Theo Thùy Dương/SKCĐ