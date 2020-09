Tổng hợp tất cả đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đợt 2

Chiều nay (3/9), các thí sinh tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội dự thi môn Toán. Trong đó một số địa phương hội đồng thi chỉ có 1 thí sinh tham dự đã gửi nhờ ở hội đồng khác như Nam Định, Hải Phòng..



Đề thi môn Toán Kỳ thi THPT quốc gia 2020 đợt 2 nhanh và chính xác nhất

Được biết, trước ngày diễn ra kỳ thi đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 2 lần công bố đề thi mẫu để định hướng ôn tập cho các thí sinh. Thông qua đề thi THPT Quốc gia 2020 từ đợt 1 có thể thấy, hầu hết đề thi bám sát khung chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi vừa sức thí sinh, phân loại rõ ràng ở những mức điểm từ trung bình - khá và từ khá - giỏi. Điều này giúp công tác xét tuyển Đại học của các trường Đại học trên địa bàn cả nước diễn ra thuận lợi hơn. Các thí sinh đã làm bài thi môn Ngữ Văn vào buổi sáng. Đề thi môn Ngữ Văn được đánh giá là an toàn, không có nhiều đột phá.



Full đề thi môn Toán thi THPT quốc gia 2020 đợt 2 chuẩn nhất

Mời Quý vị tham khảo đề thi chính thức môn Toán Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1:

Thi THPT quốc gia đợt 2: Lo lắng gấp đôi, không lơ là chủ quan trước mọi diễn biến

Theo Thùy Dương/SKCĐ