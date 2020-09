Full tracklist của The Album được hé lộ, Jisoo và Jennie cùng tham gia sáng tác

Không còn gì 'high' hơn có lẽ chính là cảm giác của tất cả BLINK lúc này. Đúng sáng ngày 29/9, Blackpink đã công bố tracklist của The Album - Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink.



Phải đợi 4 năm, các fan mới có thể chứng kiến khoảnh khắc 4 cô gái phát hành album hoàn chỉnh đầu tiên trong sự nghiệp. Danh sách bài hát được tiết lộ không khiến quá nhiều người bất ngờ vì hầu hết các fan đã đoán được từ trước, gồm 8 bài hát.



Trong đó, có 6 ca khúc mới toanh gồm Lovesick Girls (ca khúc chủ đề), Pretty Savage, Bet You Wanna, Crazy over you, Love to hate me, You never know. Ngoài ra là 2 bài hát phát hành dưới dạng single trong năm 2020 là How You Like That (tháng 6) và Ice Cream (kết hợp Selena Gomez, ra mắt tháng 8).



Đặc biệt, bài hát chủ đề Lovesick Girls vẫn do Teddy phụ trách, tuy nhiên đáng chú ý là Jisoo và Jennie tham gia quá trình sáng tác. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến các fan hú hét không thôi bởi đây là lần đầu tiên các thành viên Blackpink tham gia quá trình sản xuất album. Không bao lâu, cả Jisoo và Jennie đã nhanh chóng leo lên Top 1 trending trên Twitter.



Bên cạnh đó, ca khúc B-side “Bet You Wanna” được kết hợp với giọng ca Cardi B cũng được xác định qua tracklist. Ca khúc này cũng được dàn producer đình đám nhào nặn như Teddy, Tommy Brown, Melanie Joy Fontana. Cardi B cũng có trong ekip sản xuất, viết lời dưới tên thật Becalis Almanzar.



Ngoài dàn producer quen thuộc như Teddy, 24, R.Tee, Bekuh Boom, Danny Chung... Ca khúc này còn có sự nhúng tay của DJ David Guetta.



Như vậy chỉ còn 3 ngày nữa, full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam). Mọi người hãy cùng đón chờ nhé!



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ