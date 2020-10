G-Dragon tô điểm bìa tạp chí Vogue Korea bằng phong cách unisex lạ mắt nhưng vẫn thần thái ngời ngời

Vào ngày 15 tháng 10, Vogue Korea đã công bố ba trang bìa cho ấn bản tháng 11 của tạp chí thời trang trên trang Instagram của họ. G-Dragon đã thành công trong việc tạo nét ấn tượng đặc biệt cho các trang bìa của tạp chí Vogue khi nam thần thể hiện những nét quyến rũ "có một không hai" của mình.

Tạo hình của G-Dragon trong ấn bản tháng 11

Đây là lần thứ hai trong năm nay G-Dragon hợp tác cùng Vogue Korea, ấn bản tháng 9 của chàng ca sĩ thực sự là một cú hích lớn. Vào ngày 18/8, đại diện tạp chí Vogue Hàn Quốc đã thông báo rằng 26 phiên bản của tạp chí này trên toàn thế giới cho số tháng Chín năm nay sẽ có chung một chủ đề là “VOGUE HOPE”. Trong đó, G-Dragon chính là nghệ sĩ tạo nên tác phẩm nghệ thuật cho trang bìa dành cho số báo quan trọng này. Cụ thể, Vogue Korea cho biết: “Với tư cách là một nghệ sĩ đương đại, G-Dragon đã gửi gắm thông điệp cho dự án số tháng 9/2020 của Vogue với 26 phiên bản trên toàn cầu rằng “HOPE” (hi vọng) chính là “ánh sáng của nghệ thuật”. G-Dragon đã lấy cảm hứng từ câu “Ánh sáng là hi vọng” để tạo nên tác phẩm nghệ thuật được sử dụng cho trang bìa lần này”.

Lần hợp tác giữa G-Dragon và Vogue vào tháng 9/2020

Lần quay trở lại vào tháng 11 tới của trưởng nhóm Big Bang vẫn sẽ đồng hành cùng thương hiệu "ruột" Chanel khi diện trang phục nằm trong bộ sưu tập Chanel Fall Collection 2020. Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Hong Janghyun. Trong khi đó, stylist Gee Eun là người phối hợp cùng G-Dragon để lên ý tưởng và chuẩn bị trang phục cho ấn phẩm tháng 11 này.



Vòng ngọc trai làm nên đặc trưng của Chanel

Nét unisex mang hơi hướng nữ tính là điểm nhấn mà G-Dragon muốn lột tả trên tạp chí Vogue tháng 11. Vòng ngọc trai trở thành phụ kiện chủ đạo trong các bộ đồ. Bên cạnh đó, họa tiết bèo nhún, áo len và pajama suit là những xu hướng được G-Dragon lăng xê. Kiểu tóc mang nét đặc trưng của nam thần tượng khi được đánh rối. Bên cạnh đó, anh chú tâm cả những chi tiết nhỏ nhất như sơn móng tay, cách chọn nhẫn.

Pijama suit trở thành xu hướng

Trước đó, G-Dragon tham dự show diễn Chanel trực tuyến trong tạo hình an toàn nhưng vẫn giữ vẻ độc đáo. Nam thần tượng phối túi xách 2.750 USD cùng 3 mẫu cài áo Gold Arrow Heart CC Logo Brooch 620 USD , Crystal Pearl Cutout CC Logo Brooch 695 USD và Pearl Bubbles CC Brooch 425 USD .

Outfit của G-Dragon

Qua video được đăng tải trên trang cá nhân của nhà mốt, nam ca sĩ kiêm fashionista đánh giá cao các thiết kế bằng vải tweed đến từ Chanel. Có thể nói G-Dragon là một fan ruột của phong cách unisex và nhà mốt đình đám Chanel.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ