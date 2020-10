Gã bặm trợn ra tay chém người tới nguy kịch tính mạng tại quán Karaoke vì nghi ngờ nhìn đểu

Ngày 14/10, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai ) thông tin về quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Bá Phúc (SN 1987, ngụ thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) và Lê Chí Thắm (SN 1994, ngụ TP Long Khánh) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cụ thể sự việc xảy ra vào trưa ngày 13/10 tại quán karaoke N.T. tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Phạm Bá Phúc đã cùng bạn bè tới quán karaoke này để hát hò và chơi.

Hai đối tượng Phúc và Thắm

Nhóm này đã ở quán từ trưa tới 16h chiều mới "tan tiệc" và ra về. Trong lúc thanh toán và chuẩn bị rời quán thì Phúc có chạm mặt anh T.X.T. (SN 1994, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ). Cả hai không quen biết nhau nhưng tên Phúc cho rằng đã nhìn thấy anh T.X.T nhìn đểu mình và hai bên xảy ra cãi cọ lớn.

Cãi cọ một hồi chưa hả giận, Phúc chạy về phòng trọ của Lê Chí Thắm ở gần đó và rủ Thắm lấy hung khí quay lại quán karaoke N.T. tìm chém anh T để giải quyết mâu thuẫn. Cả hai đem theo hung khí là kiếm sắt tự chế để chém anh T nếu có xô xát.



Khi quay lại quán Karaoke, hai tên này đã đuổi đánh anh T. khiến anh phải trốn chạy vào phòng hát số 5 của quán thì bị Thắm và Phúc đuổi kịp. Lúc này Thắm cầm cây kiếm xông vào chém anh T. gây thương tích

Chiếc kiếm tự chế dài cả chục mét

Phúc cũng xông vào dùng tay chân đạp, đánh anh T., sau đó giật cây kiếm từ tay Thắm tiếp tục chém anh T gây thương tích.

Sự việc sau đó được người dân can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh. Hiện nạn nhân vẫn đang tiếp tục điều trị vì bị thương tích nặng vùng mặt, chân.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sự việc theo quy định của Pháp luật

