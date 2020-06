Gã chồng bội bạc chích điện giết chết vợ sau sinh 1 ngày vì... “không biết đẻ”

Thế nhưng đời không như mơ, chị Mzigarek hạ sinh một bé gái. Nghe tin này, Veysi vô cùng chán nản, hắn không còn hứng thú với đứa con trẻ. Thế nhưng, trước mặt mọi người hắn vẫn tỏ ra bình thường. Veysi hy vọng đứa con thứ hai sẽ là một cậu bé kháu khỉnh.

Khi con gái đầu lòng tròn 4 tuổi thì chị Mzigarek mang thai lần thứ 2. Veysi đã rất háo hức và tràn đầy hy vọng. Anh ta đếm ngược từng ngày để chào đón con. Thế nhưng, mọi hy vọng của hắn một lần nữ bị dập tắt. Vào tháng 1/2014, chị Mzigarek hạ sinh đứa con gái thứ 2.

Căm phẫn vì vợ “không biết đẻ con trai” cho mình nên gã chồng bội bạc đã lên kế hoạch giết chết vợ chỉ sau một ngày khi cô sinh con. Theo hồ sơ vụ án, trước một ngày gây án, hắn đã đi mua dây cáp điện, găng tay cao su cách điện loại dày và phích cắm để giết vợ.

Người vợ đáng thương bị sát hại dã man vì không thể đẻ con trai theo mong muốn của gã chồng

Veysi nhẹ nhàng vòng sợi dây điện trần quanh người vợ rồi cắm vào nguồn điện. Chỉ vài phút sau, chị Mzigarek tử vong, trong khi đứa con nhỏ khóc không ngừng bên cạnh giường của mẹ.

Vụ án gây chấn động cả thành phố trong một thời gian dài vì hành độc tàn độc của gã chồng. Trong quá trình cảnh sát điều tra, tờ Vatan đã tung ra đoạn hội thoại giữa cảnh sát và gã chồng bội bạc thông báo về ý định giết người của hắn. Đoạn hội thoại này gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Trong đoạn ghi âm, gã chồng nói: “Tôi đã giết một người”.



Cảnh sát hỏi: “Ông đã giết ai?”.

- “Tôi đã giết vợ tôi ngay bây giờ đây”.

- “Ông đã giết cô ấy rồi hay đang hành động”.

- “Cô ấy chưa chết. Nhưng tôi sẽ giết cô ấu nếu hành động giết người được phép”.

Cảnh sát hỏi về mâu thuẫn dẫn đến vụ việc thì hắn trả lời: “Tôi đang nói với ông rằng tôi đã giết vợ nhưng vẫn hỏi vấn đề để làm gì”.

Ngay sau đó cảnh sát đến nhàn Veysi thì phát hiện người vợ đã tử vong do điện giật. Vụ án được đưa ra xét xử vào đầu năm 2015. Thẩm phán nhận định, bị cáo đã lập kế hoạch giết người chi tiết và vô cùng tàn nhẫn. Chính hắn đã đẩy hai đứa trẻ vào tình cảnh mồ cô mẹ và bây giờ không còn cả bố.

