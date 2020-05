Gã chồng bội bạc thả rắn độc cắn chết vợ vì sợ sau ly dị phải trả lại toàn bộ của hồi môn

Cảnh sát địa phương cho biết, khi kiểm tra điện thoại của Sooraj thì phát hiện hắn đã liên lạc với những người chuyên xử lý rắn và cũng xem rất nhiều video về rắn độc trên mạng intenert.

Sĩ quan Ashok Kumar nói, hồi tháng 3, Sooraj đã giữ một con rắn lục Russell’s. Con vật này đã cắn người vợ tên là Uthra khiến cô phải nhập viện điều trị trong vòng 2 tháng.

Khi người phụ nữ này đang hồi phục và được đưa về nhà bố mẹ đẻ chăm sóc hồi đầu tháng 5 thì Sooraj tiếp tục mang theo một con rắn hổ mang đến và ném vào người cô vợ khi đang ngủ.

Mặc dù đã nhiều lần thực hiện kế hoạch sát hại vợ bằng cách kỳ lạ trên nhưng Sooraj không tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn ngủ cùng phòng với vợ.

Vợ chồng Sooraj khi mới cưới

Cảnh sát địa phương cho biết thêm, khám nghiệm tử thi nạn nhân đã hoàn thiện. Kết quả cho thấy, Uthra bị rắn độc cắn. Cảnh sát địa phương sau đó còn phát hiện và bắt giữ thêm 2 đồng phạm khác của gã chồng bội bạc này.

Trao đổi với cảnh sát, cha mẹ Uthra nói rằng, họ nghi ngờ Sooraj giết con gái mình vì anh ta cố tranh giành tài sản của vợ mình chỉ vài ngày sau khi cô qua đời.

Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, cặp vợ chồng này không còn hòa hợp và quyết định đưa nhau ra tòa ly hôn. Do lo sợ phải trả lại khối tài sản khổng lồ nền Sooraj đã nảy sinh ý định giết vợ.

