Chân gã dâm tặc `tẩy não` biến 6 cô gái thành nô lệ tình dục nhốt dưới hầm hiếp dâm mỗi ngày

Rensheng2 đưa tin, ngày 22/9/2011, một cô gái 23 tuổi đến sở cảnh sát TP Lạc Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) trình báo việc cô và 5 người phụ nữ khác đã bị một gã đàn ông bắt cóc, giam cầm dưới 1 tầng hầm sâu hun hút do hắn tự đào từ năm 2009.

Khu chung cư Lý Hạo chọn đào hầm bí mật

Những người phụ nữ này chỉ được quyền rời khỏi căn hầm bí mật khi hắn cần họ "đi khách" với các nam giới khác để lấy tiền tiêu. Nhờ việc đi khách này mà cô gái 23 tuổi mới có thể lợi dụng sơ hở của Lý Hạo để thảo khỏi sự giam cầm và đến cảnh sát báo án.

Tiếp nhận trình báo của cô gái trẻ, cảnh sát TP Lạc Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin. Họ đến nhà Lý Hạo kiểm tra thì phát hiện 1 căn hầm sâu khoảng 4 mét. Căn hầm này nằm trong khu chung cư thuộc một quận khá sầm uất của tỉnh Lạc Dương.

Ống dẫn khí xuống hầm

Ở dưới hầm, cảnh sát phát hiện 3 người phụ nữ đang bị giam cầm. Tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 người phụ nữ khác trong một ngôi mộ nông ở góc căn hầm.

Cảnh sát địa phương cho biết, Lý Hạo (34 tuổi), vốn là lính phòng cháy chữa cháy, có vợ và con 8 tháng tuổi. kể từ năm 2008, Lý Hạo giấu vợ mua 1 căn nhà ở khu Tây Công gần đường Khải Hoàn (TP Lạc Dương).

Đường vào hầm

Lý Khải nói dối vợ là phải ra ngoài làm thêm vào buổi tối nhưng thực ra là để bí mật thiết kế địa cung, đào hầm vào ban đêm. Đến sáng hắn dồn hết đất vào trong bao nilon rồi cho lên xe mô tô chở đi đổ.

Lý Hào thiết kế hầm cố như một cái lô cốt để có ai muốn đi vào thì phải vượt qua một cái hố thẳng đứng sâu khoảng 3,4 mét. Sau đó phải đi qua một đoạn đường ngầm nằm ngang dài, chỉ có thể 1 chuyển 1 người một.

Tiếp đến phải trải qua 6 cửa khóa mới có thể vào bên trong độ. Với độ sâu này, Lý Hạo phải tốn 6,7 lượt cửa sắt để bảo vệ. Các nạn nhân dù gào khóc thảm thiết đến mức nào thì người bên ngoài cũng chẳng thể nghe thấy. Lý Hạo cũng rất khôn ngoan, hắn còn làm một đường ống dẫn vào trong hầm để đảm bảo cung ứng đủ oxy cho những người ở bên trong.

Hoạt động bên trong căn hầm

Lý Hạo tốn hơn 1 năm để hoàn thành việc xây dựng căn hầm bí mật (10/2009). Khi xong xuôi đâu đấy, hắn bắt đầu thực hiện kế hoahcj bệnh hoạn của mình. Mỗi tối, hắn ăn mặc lịch sự đến các quán karaoke, tiệm mà đẹp để tìm con mồi.

Với lời dụ dỗ đường mật, các nạn nhân răm rắp đi theo Lý Hạo. Sau đó họ bị dẫn dụ vào căn hầm bí mật trên. Ở trong căn hầm này hắn hiện nguyên hình "yêu râu xanh", ép các cô gái phục vụ tình dục mình vô điều kiện. Với chiêu thức trên, Lý Hạo đã dụ dỗ được 6 cô gái xinh đẹp từ 16 đến 23 độ C.

4 nạn nhân may mắn sống sót

Theo truyền thông địa phương, trong thời gian sống dưới căn hầm dưới sự khống chế của Lý Hạo, các cô gái dương như bị mắc hội chứng Stockholm. Lý Hạo nói gì họ cũng răm rắp nghe theo, họ khỏa thân để nói chuyện với nhau mỗi ngày. Thậm chí, họ còn ra ngoài đi làm gái bán hoa để kiếm tiền cho hắn.

Một cảnh sát điều tra cho biết: "Khoảng 1 năm trước cũng vì ghen tỵ dẫn đến đánh nhau giữa 2 cô gái trong căn hầm và điều đó khiến Lý Hạo nổi giận. Khi không thể giảng hòa được, hắn đã đánh chết một cô gái khiến người còn lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau khi giết người hắn kéo xác vào góc hầm, đào một cái hố nông và vùi xác xuống dưới đó".

Chân dung gã dâm tặc bệnh hoạn

Sau sự việc đó, các cô gái sống trong hầm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong đố 5 người còn lại thì có 1 cô gái do quá căm phẫn Lý Hạo nên đã có hành động kháng cự. Cuối cùng, cô nàng bị Lý Hạo đánh chết và chôn trong góc hầm.

Ngày 30/11/2012, Lý Hạo đã bị kết án tử hình về tội Giết người, hiếp dâm, tổ chức mại dâm, giam giữ người bất hợp pháp. Đến ngày 21/1/2014, với sự chấp thuận của Tòa án nhân dân tối cao, Lý Hạo bị xử tử tại TP Lạc Dương.

