Lời khai của gã trai hé lộ mánh khóe trộm cắp: Quay clip cửa tiệm về tìm sơ hở, đục tường cuỗm vàng

Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang ) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Ngọc Anh (SN 1988, ngụ tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/6, ông Cổ Văn Đúng – chủ tiệm vàng Kim Thư tất tả đến Công an thị xã Gò Công trình báo việc tiệm vàng của ông bị kẻ gian dùng búa đục tường vào trộm cắp tài sản. Qua kiểm tra sơ bộ có khoảng 200 đôi bông tai và 5 sợi dây chuyền bị lấy cắp.

Công an vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường phát hiện tổng số tải sản bị mất trên 10 lượng vàng giá trị trên 200 triệu đồng. Công an trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ truy ra được nghi phạm là Lê Ngọc Anh.



Công an thị xã Gò Công đã phối hợp với Công an huyện Nhà Bề (TP Hồ Chí Minh), bắt giữ Lê Ngọc Anh khi hắn đang ẩn náu tại một nhà trọ thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Tại cơ quan điều tra , Lê Ngọc Anh khai đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh xuống thị xã Gò Công để tìm kiếm địa điểm sơ hở để trộm cắp. Khi thấy tiệm vàng Kim Thu thì dùng xà ben và búa đục tường chui vào ăn trộm.

Lê Ngọc Anh khai, trước khi đục tường đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ hoạt động bên trong cửa tiệm rồi đem về nghiên cứu những sơ hở. Khi đột nhập vùng búa và xà beng đục tường.

Trước đó, tại Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp tiệm vàng. Cụ thể, ngày 28/6, Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú phường Mễ Trì) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng.

Tại cơ quan Công an, Hải khai tối 26/6 đã đi uống bia cùng bạn, khoảng 11h đi bộ về nhà. Do bị chủ nợ thúc giục trả tiền cá bóng, cờ bạc nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Sông Giang ở phố Mễ Trì Thượng.

Để thực hiện hành vi này, Hải chuẩn bị 1 dao bầu giấu trong người rồi đi đến tiệm vàng hỏi mua kiềng, nhẫn, dây chuyền. Hải nhiều lần yêu cầu chủ tiệm thay đổi mẫu mã vì không ưng.

Sau khi chọn được 2 cái nhẫn và dây chuyền, Hải giữ khư khư trong người và yêu cầu chủ tiệm cho xem mẫu khác. Bất ngờ, chủ tiệm yêu cầu Hải trả trang sức, thanh toán rồi mới nhận hàng thì đối tượng này bỏ chạy. Trong lúc trộn chạy, Hải đâm trọng thương 1 nam thanh niên.

Hải bỏ trốn đến thuê phòng nghỉ ở quận Tây Hồ ẩn náu. Đến sáng 27/6, Hải mang vàng đến 2 cơ sở ở Long Biên bán được 50 triệu. Hải tiếp tục dùng số tiền này vào cá độ, cờ bạc. Đến ngày 28/6, Hải bị công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ.

