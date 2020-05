Gà đẻ trứng xanh lè gây xôn xao dư luận, khoa học cũng chưa thể lý giải

Mới đây, mạng xã hội ở Ấn Độ và thế giới xôn xao câu chuyện tưởng đùa mà thật về những con gà đẻ trứng xanh.

Theo tờ Odditycentral, ban đầu cư dân mạng cho rằng hình ảnh những quả trứng màu xanh được lan truyền trên mạng xã hội chỉ là sản phẩm của photoshop, tuy nhiên, anh AK Shihabudheen - một người nuôi gà ở Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ đã chính thức xác nhận những quả trứng màu xanh có nguồn gốc từ trang trại của gia đình anh. Để làm bằng chứng, những con gà trong trang trại đã đẻ ra trứng màu anh, anh AK Shihabudheen thậm chí đã quay video cảnh anh đập vỡ quả trứng bên trong có màu xanh và đăng tải lên mạng xã hội.

Your browser does not support HTML5 video.

Dựa theo những hình ảnh có thể thấy, nhìn bên ngoài, những quả trừng có kích cỡ, hình dáng và màu sắc không khác gì với trứng thường. Tuy nhiên, bên trong những quả trứng này lại có lòng xanh chứ không phải lòng đỏ. Dù luộc hay rán những quả trứng này, màu xanh vẫn không biến mất.

Anh Ak Shihabudheen cho biết, lần đầu tiên anh phát hiện quả trứng với lòng đỏ chuyển màu xanh là từ 9 tháng trước. Anh và gia đình rất ngạc nhiên về hiện tượng này. Những quả trứng không thể bán ra do không ai dám ăn nên hộ quyết định giữ lại để ấp.

"Trứng vẫn nở được thành con. Một vài con trong sáu con gà con nở ra từ những quả trứng lạ đã bắt đầu đẻ lứa mới và thật kỳ lạ, chúng cũng có màu xanh", anh Ak Shihabudheen tiết lộ.

Sau đó gia đình anh Ak Shihabudhhen đã thử ăn những quả trứng xanh này và thấy chúng có mùi vị như trứng thường. Sau khi ăn cũng không ai có triệu chứng gì bất thường.





Thông tin về trứng gà có màu xanh đã nhanh chóng lan truyền và gây xôn xao khắp Ấn Độ. Truyền thông nước này cho biết, các chuyên gia thú y tỏ ra rất quan tâm đến hiện tượng kỳ lạ này.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học Thú y và Động vật Kerala đã đến trang trại của anh AK Shihabudheen xem xét gà và trứng, lấy mẫu đem về phân tích trong phòng thí nghiệm của họ.

"Chúng tôi bắt đầu thực hiện một vài thử nghiệm để tìm hiểu lý do đằng sau sự việc hi hữu này. Đây là một hiện tượng hiếm gặp", Tiến sĩ S Sankaralingam - trợ lý giáo sư ngành Khoa học gia cầm, Đại học Khoa học Thú y và Động vật Kerala cho biết.

Hiện vẫn chưa có kết quả phân tích chính xác từ các chuyên gia, tuy nhiên một số ý khiến cho rằng thức ăn có thể là nguyên nhân khiến cho những con gà đẻ trứng xanh. Shihabudheen cho biết gia đình ông thường cho gà ăn gạo, bánh dầu dừa và phụ phẩm hữu cơ thải ra từ nhà bếp.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ