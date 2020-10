Phẫn nộ gã dượng hờ nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ đến có thai

Theo thông tin từ Vietnamdaily, ngày 9/10 vừa qua Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận ) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc (55 tuổi, ngụ thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 24/8 bà V. (42 tuổi ngụ huyện Hàm Thuận Nam) dắt con gái 14 tuổi đến công an trình báo về việc bị cha dượng và Ngọc hiếp dâm nhiều lần dẫn đến có thai.

xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam. Bà V. cho biết, trước đây bà từng lập gia đình và có một cô con gái. Đến năm 2008, bà có quan hệ tình cảm với ông Ngọc và 2 người dọn về ở với nhau, sinh sống như vợ chồng. Con gái bà V. cũng sống cùng mẹ và dượng ở

Trong khoảng từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2020, Ngọc đã giao cấu 2 lần với con gái chị V. Lợi dụng vợ hờ đi vắng, gã đàn ông 55 tuổi còn tiếp tục giao cấu 3 lần với nạn nhân.

Đến ngày 24/8 vừa qua, khi thấy con gái 14 tuổi bụng to bất thường, bà V. đã đưa con đi khám và tá hỏa phát hiện con đã mang thai 26 tuần tuổi. Đến khi gặng hỏi và biết toàn bộ sự thật, bà V. đã đưa con gái đến công an trình báo vụ việc.

Dưới sự giám hộ của bà V., công an đã tiến hành lấy lời khai của bé gái, đồng thời mời Nguyễn Ngọc lên trụ sở làm việc. Sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.





Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ