Vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong ở Kon Tum: Gã hàng xóm chém nữ cán bộ rồi đốt nhà để cùng chết

Tin tức mới nhất ngày 15/6, Tiền Phong dẫn lại lời ông Mai Duy Hưng- Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh (huyện Đắk Tô, Kon Tum) chiều cùng ngày xác nhận, cơ quan chức năng hiện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân trên địa bàn.

Cũng theo thông tin từ Tiền Phong, vào khoảng 6h30 sáng nay (15/6), ông Nguyễn Xuân H (37 tuổi, trú tại thôn 3, xã Tân Cảnh) cầm dao đi thẳng đến nhà chị Tô Thị Thanh X (37 tuổi, thôn 1, xã Tân Cảnh, công tác tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đắk Tô).

Hình ảnh ông Nguyễn Xuân H.

Tại đây, ông H đã dùng dao tấn công chị X và gây thương tích cho con nhỏ đang ở nhà cùng chị. H dùng dao chém làm chị X. bị 3 vết thương ở phần đầu và cánh tay, sau đó khống chế nạn nhân và đốt nhà, ở lại trong nhà để "cùng chết". Khi đó, chồng chị X là anh V.T.P đang chở một bé đi học. Phát hiện vụ việc, hàng xóm lập tức hô hoán nhau đến dập lửa. Cũng may, cháu nhỏ con chị X. kịp ra ngoài khi nhà cháy.



Sau khi khống chế được đám cháy, người dân tìm cách phá cửa vào thì phát hiện ông H và chị X ở bên trong. Ngay lập tức, mọi người đã đưa cả 2 đi cấp cứu.



Tuy nhiên, ông H đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. Còn chị H, đến khoảng 13h cùng ngày cũng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum với 3 vết chém và bỏng hơn 90% diện tích cơ thể.

Còn chị H, đến khoảng 13h cùng ngày cũng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.



Infonet dẫn lại lời một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trước đó hai nạn nhân có quen biết nhau, nhưng không hiểu vì lý do gì mà H. lại có mặt tại nhà chị X. từ rất sớm và có hành động như vậy. Tuy nhiên, H vừa ly dị vợ và thuộc diện ham mê cờ bạc.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Cảnh, hai vợ chồng anh P. và chị X. đều là cán bộ đang công tác tại huyện Đăk Tô.



Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với ngành chức năng ở huyện Đăk Tô điều tra, làm rõ.



Lửa bùng phát khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ