Sẵn hơi men trong người, gã hàng xóm nổi thú tính sang nhà chơi rồi dâm ô bé gái 12 tuổi

Tin tức mới nhất ngày 5/7, nguồn tin từ PV Báo Giao thông cho biết, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng N.H.N. (SN 1981, tạm trú quận Thủ Đức) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nghi dâm ô trẻ em trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước.

Đối tượng N.H.N.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 16h chiều 3/7, gã đàn ông 39 tuổi có tham gia cuộc nhậu ở một căn nhà thuộc Khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước.



Sau khi có biểu hiện say xỉn, N. đã đến một nhà hàng xóm gần đó để chơi. Khi đó, chỉ có bé gái 12 tuổi tên Đ.T.M.T. ở nhà nên người đàn ông này đã vào trong ngồi nói chuyện.



Tại đây, N. đã có những cử chỉ, hành động ôm ấp, sờ mó vào người em T. Chưa dừng lại ở đó, tiếp đên N. còn ôm hôn bé gái 12 tuổi.

Ảnh minh họa.



Khi mẹ cháu bé về nhà, T. đã kể lại vụ việc. Sau đó, mẹ nạn nhân đã đưa con gái đến rụ sở Công an phường Hiệp Bình Phước trình báo vụ việc. Sau đó, đối tượng N. cũng đã bị lực lượng công an bắt tạm giữ.



Tại cơ quan điều tra, N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Liên quan đến vụ việc, Công an phường Hiệp Bình Phước đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng N. lên Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Những hành vi nào bị coi là dâm ô trẻ em