Chân dung gã ngư phủ vào shop thời trang giả vờ hỏi mua đồ rồi sàm sỡ chỗ nhạy cảm của nhiều phụ nữ

Sáng 4/8, Công an thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) 200.000 đồng về hành vi sàm sỡ 3 phụ nữ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Nghị định 167 của Chính phủ.

Theo nguồn tin từ Zing , đối tượng Tuấn đi từ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào Phú Quốc làm thuê cho tàu đánh cá. Đến chiều ngày 2/8, Tuấn đi đến một shop thời trang ở khu phố 3 (thị trấn An Thới, Phú Quốc) giả vờ mua quần áo. Lợi dụng sự sơ hở của nhân viên, Tuấn liền dùng tay sờ mó vào vùng nhạy cảm của một cô gái rồi bỏ chạy.

Nạn nhân sau khi bị sàm sỡ đã trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an đã tổ chức xác minh, tìm kiếm đối tượng Tuấn. Tại trụ sở Công an, Tuấn thừa nhận đã thực hiện hành vi sàm sỡ cô gái trẻ trong shop thời trang. Ngoài ra, Tuấn còn thừa nhận đã sàm sỡ 2 người phụ nữ khác trong 2 shop thời trang vào ngày 1/8.

Đối tượng Phan Anh Tuấn

Công an thị trấn An Thới cho biết, sau khi bị triệu tập lên làm việc, Tuấn đã có lời xin lỗi các nạn nhân và họ đã đồng ý bỏ qua, không truy cứu. Xét thấy, Tuấn sàm sỡ các nạn nhân trên 18 tuổi nên chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi dâm ô.

Trước đó tại Hà Nội cũng xảy ra vụ việc một cô gái bị sàm sỡ trong thang máy, gã yêu râu xanh bị phạt 200.000 đồng. Đối tượng sàm sỡ được xác định là Đ.M.H (31 tuổi, quê tại Hải Phòng). Vụ việc xảy ra tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 4/3/2019, chị P.H.V. đi vào thang máy chung cư Golden Palm để đi lên phòng. Khi thang máy đi đến tầng 19 thì chỉ còn chị V. và một người đàn ông lạ mặt. Người này chủ động tiến đến làm quen nhưng chị V. từ chối.

Khi làm quen không thành, gã này lợi dụng thang máy vắng người sàm sỡ chị V.. Sau đó chị V. chống cự quyết liệt và gã này rời khỏi thang máy. Chị V. sau đó trình báo sự việc lên ban quản lý tòa nhà và cơ quan chức năng. Cuối cùng, gã này bị xử phạt hành chính vì hành vi sàm sỡ

Người phụ nữ tố bị sàm sỡ trong hầm gửi xe ở Hà Nội

Theo Thanh Mai/SKCĐ