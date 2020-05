Gã trai 24 tuổi “nhảy” 126 đôi dép lê trong suốt 2 năm để… làm chuyện “người lớn”

Theo MetroUK, cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ nam thanh niên tên Theerapat Klaiya, 24 tuổi, sống tại Nonthaburi (Thái Lan). Hắn bị bắt với cáo cuộc ăn cắp 126 đối dép trong vòng 2 năm trời.

Từ chuyện Theerapat Klaiya ăn cắp dép lê các loại, cảnh sát địa phương phát rác ra một bí mật động trời của hắn. Theerapat Klaiya “nhảy” dép không phải vì hắn không có tiền mua dép, hắn “nhảy” dép là để phụ vụ nhu cầu tình dục của bản thân. Đây là sự việc hy hữu khiến ai nghe thấy cũng phải sửng sốt.

Gã trai "quan hệ" với dép lê

Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh tại những nơi Theerapat Klaiya đã ăn trộm dép và khi đó đủ bằng chứng mới ra lệnh bắt giữ hắn. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà hắn và phát hiện một bộ sưu tập các loại dép lê của đủ mọi thương hiệu, đủ mọi size và màu sắc. Số dép lê dày được Theerapat Klaiya dày công trộm cắp trong suốt 2 năm trời. Cảnh sát nhận định, những đôi dép này được hắn sử dụng thường xuyên.

Theerapat Klaiya bị áp giải về đồn cảnh sát và tại đây hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hắn khai, những đôi dép lê đó khiến hắn cảm thấy “rạo rực”. Hắn thường đi dép lê trong nhà để tạo hứng. Sau vài giờ đi lại, hắn bắt đầu có cuộc dạo đầu đầy âu ếm với chúng. Tiếp đến hắn hôn dép, cởi hết quần áo, chà xát dép lên cơ thể và cuối cùng, hắn biến những chiếc dép lê trở thành “cô bạn gái” để làm chuyện “người lớn”.

Dép lê đủ màu sắc, đủ thương hiệu, đủ size do Theerapat Klaiya trộm cắp trong suốt 2 năm

Còn về hành vi trộm cắp, theo Theerapat Klaiya, hắn thường trộm đồ vào ban đêm. Hắn có một bộ thu phát kỹ thuật số trái phép và vi phạm lệnh giới nghiêm trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 tại nước Thái.

Giới chức trách địa phương cho biết, Theerapat Klaiya từng có hành vi trộm cắp dép ở nhiều khu vực khác vào năm 2019. Hiện tại, hắn dã bị giam giữ để chờ ngày ra hầu tòa về tội danh trộm cắp tài sản.

Chính cảnh sát cũng bị sốc khi phát hiện chuyện "biến thái" của Klaiya

Theo Nga Đỗ/SKCĐ