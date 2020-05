Mang atiso đỏ về trồng thay lúa ở vùng đất biên, tưởng 'gàn dở' ai ngờ 'hái ra tiền'

Thời điểm anh Nguyễn Chí Hoàng (trú xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) mang cây atiso đỏ (bụp giấm) về trồng thay cho lúa ai cũng nghĩ anh "gàn dở". Thế nhưng khi thấy những thành quả anh đạt được, ai ai cũng phải trầm trồ thán phục.

Người mang "làn gió"mới cho nông nghiệp vùng biên



Cũng như nhiều nông dân khác trên vùng đất biên giới, trước kia, kinh tế của gia đình anh Nguyễn Chí Hoàng chỉ dựa vào cây lúa là chính. Chăm chỉ làm ăn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thế nhưng cuộc sống của gia đình anh Hoàng chưa khi nào khấm khá. Diện tích sản xuất nông nghiệp của gia đình hạn chế cũng là nguyên nhân khiến anh Hoàng khó có thể mở rộng quy mô trồng lúa. Do đó, người đàn ông trụ cột của gia đình luôn trăn trở với "bài toán" làm sao để kinh tế gia đình phát triển, làm sao để có một hướng làm kinh tế mới hiệu quả cao mà lại không tốn nhiều diện tích.



Cuối cùng, sau một thời gian mày mò, nghiên cứu, anh Hoàng cũng đã tìm ra giống cây trồng phù hợp với yêu cầu. Đầu năm 2018, anh Hoàng mang 500 cây atiso đỏ về vùng biên quê nhà, bắt đầu trồng thử nghiệm trên diện tích 1.000 m2. Thời điểm đó, không ít người cho rằng anh Hoàng "gàn dở" khi bỏ lúa đi trồng thử cây quả đỏ tươi. Thế nhưng anh Hoàng không hề bị "lung lay" bởi những định kiến của người đời. Chẳng mấy chốc, anh đã khiến cho bất cứ ai từng hoài nghi quyết định của anh đều phải thay đổi suy nghĩ.

Anh Nguyễn Chí Hoàng chăm sóc ruộng atiso đỏ. Ảnh: Báo Đồng Tháp



Do phù hợp với thổ nhưỡng ở vùng biên giới huyện Hồng Ngự nên dù là cây trồng mới, cây atiso đỏ phát triển khá nhanh, chẳng mấy chốc đã cho thu hoạch. Bình quân trên diện tích 1.000 m2, anh Hoàng thu được khoảng 1,5 tấn atiso tươi. Với giá bán dao động từ 30.000- 35.000 đồng/kg, sau khi khấu trừ chi phí, anh Hoàng thu lãi trên 7 triệu đồng, cao hơn gấp đôi so với trồng lúa như trước đây.

Mang sản phẩm atiso sạch tới người tiêu dùng



Atiso đỏ có vị chua thanh, có nhiều tác dụng tốt đối với

Atiso đỏ có vị chua thanh, có nhiều tác dụng tốt đối với Sức Khỏe . Hoa atiso đỏ cũng có nhiều cách chế biến. Ngoài chế biến tươi như tận dụng đài, hạt để nấu nước uống, lá dùng nấu canh chua thì đài hoa ngâm đường làm mứt hay phơi khô làm trà pha nước uống có thời gian sử dụng lâu hơn.

Nhận thấy cây atiso đỏ có tiềm năng về thị trường nên anh Hoàng không chỉ dừng lại ở việc bán atiso tươi mà đã cùng với gia đình nảy sinh ý tưởng phát triển thêm một số sản phẩm chế biến từ trái atiso. Với nhiều lợi ích và tác dụng cho sức khỏe như: mát gan, thanh lọc cơ thể, các sản phẩm được chế biến từ trái atiso đỏ của anh Hoàng như mứt atiso đỏ sấy giòn, mứt sấy dẻo, trà atiso đỏ, siro atiso đỏ... rất được thị trường ưa chuộng.



Phiên chợ Nông nghiệp xanh năm 2018 là lần đầu tiên anh Hoàng mang sản phẩm atiso đỏ ra thị trường song đã tạo được nhiều ấn tượng mạnh với người tiêu dùng. Thông qua phiên chợ này, anh Hoàng đã có thêm được nhiều đơn đặt hàng mới từ các đối tác. Hiện trái atiso tươi và các sản phẩm chế biến của anh Hoàng đã được bày bán nhiều ở các chợ và cửa hàng tạp hóa của địa phương và các địa bàn lân cận.

Sản phẩm atiso sạch của gia đình anh Nguyễn Chí Hoàng được người tiêu dùng rất đón nhận



Một trong nhiều lý do khiến cho sản phẩm atiso đỏ của anh Hoàng thu hút khách hàng chính là do atiso được sản xuất hoàn toàn theo phương thức sinh học, chất lượng sản phẩm đầu ra luôn được đảm bảo an toàn. Bởi vậy, nhiều khách hàng có thiện cảm với sản phẩm khi lần đầu tiếp cận.



Anh Hoàng tâm sự: "Mặc dù phản hồi của người tiêu dùng rất tốt với các sản phẩm từ atiso đỏ của gia đình tôi song tôi nghĩ rằng, với cách tiêu dùng hiện đại hiện nay để có thể giữ chân được khách hàng gắn bó lâu dài với mình chỉ có con đường sản xuất sạch".



Anh Hoàng cho biết, cây atiso đỏ rất dễ trồng lại không tốn nhiều công chăm sóc và ít bị bệnh nên việc sản xuất theo phương thức sinh học rất thuận lợi:

"Từ lúc trồng cho đến ngày thu hoạch tôi chỉ phun vài lần thuốc sinh học tự chế từ tỏi, gừng, rượu để trừ rệp sáp, hầu như atiso đỏ không bị bệnh gì thêm", anh Hoàng tiết lộ.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ 1.000 m2 ban đầu, anh Hoàng đã mở rộng diện tích trồng atiso đỏ, đồng thời đầu tư thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm hoàn thiện hơn để sản phẩm atiso đỏ sạch có thể đi xa hơn, tới tay nhiều người tiêu dùng hơn nữa.

Trà atiso nổi tiếng với công dụng hỗ trợ giảm cân



Kỹ thuật trồng atiso đỏ sạch và an toàn



Atiso đỏ rất dễ trồng chủ yếu chăm sóc, tưới nước và bón phân hữu cơ. Hoa atiso đỏ được trồng bằng hạt và tỷ lệ nảy mầm từ 75-85%, chủ yếu được gieo trực tiếp và tưới nước. Khi trồng, lưu ý cây cách cây từ 1-1,2 m và hàng cách hàng từ 1-1,5 m (có thể trồng dày hơn 1 chút). Trong quá trình chăm sóc, lưu ý không sử dụng chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.



Sau khi trồng khoảng 2,5-3 tháng là atiso đỏ có thể cho thu hoạch đợt đầu tiên. Bình quân cách 2 ngày lại có thể hái trái (đài hoa) 1 lần.



Sau mỗi đợt hái hoa cần bổ sung lại lượng phân hữu cơ để đảm bảo duy trì năng suất của hoa. Theo kinh nghiệm của người trồng atiso lâu năm thì thời tiết nắng nóng sẽ cho năng suất cao hơn thời tiết mưa gió thường xuyên, vì khi mưa khiến atiso không thể thụ phấn và cho hoa. Về kỹ thuật tưới nước cũng không quá phức tạp mà chỉ tưới tràn mỗi ngày 2 buổi sáng, chiều.



Atiso thích hợp với nhiều loại đất trồng nhưng hợp nhất là đất phù sa với hàm lượng dưỡng chất cao, độ ẩm trung bình và thoát nước tốt. Nên trồng Atiso vào đầu tháng 5-6, vụ muộn vào tháng 7 – 8 ở vùng đất cao ráo. Sau khi trồng và thu hoạch khoảng 6 -7 tháng thì hoa Atiso đỏ sẽ giảm dần năng suất, các hoa ở giai đoạn sau sẽ nhỏ hơn và có màu nâu đỏ. Khi đó nên chặt bỏ và trồng lại các cây mới.

Dự án khởi nghiệp từ Atiso đỏ của đôi vợ chồng già





Công dụng của atiso đỏ

Hoa atiso đỏ rất giàu dinh dưỡng, thành phần chứa các axit và protein, vitamin C cùng những chất có tính kháng sinh khác. Hạt atiso đỏ chứa 7,6% nước, 22,3% dầu, 24% protein, 13,5% chất xơ và 7% chất khoáng.

Theo một số nghiên cứu, dầu hạt hoa atiso đỏ có tác dụng chống nấm và bệnh ngoài da. Vitamin và các chất béo không no có trong nó cũng có tác dụng tốt đối với người cao tuổi và người đang ăn kiêng.

Đài hoa atiso đỏ có chứa một số chất có tính kháng sinh, do đó nó được dân gian dùng như một phương thuốc thảo dược trị ho, viêm họng bằng cách lấy đài hoa atiso đỏ chưng lẫn đường phèn, mật ong lấy nước uống vài lần/ngày. Đài hoa ngâm cùng đường trắng cũng được dùng làm thức uống mát gan, giải nhiệt, phòng ngừa rôm sảy ở trẻ. Các nhà nghiên cứu Malaysia cũng phát hiện ra nước ép từ đài hoa atiso đỏ có tác dụng ngừa ung thư. Ở Thái lan, lá đài atiso đỏ được phơi khô sắc uống giúp lợi tiểu, ngừa sỏi thận.

Atioso đỏ cũng chứa nhiều Bioflavonoids - một chất chống oxy hóa ngăn cản quá trình oxy hóa lipoprotein, giúp hạ huyết áp. Đối với những người mập đang muốn giảm cân, uống trà atiso đỏ sẽ ức chế men amylase - một enzym có thể phá hủy nhanh lượng tinh bột thừa trong cơ thể, ngăn chặn được sự hấp thu quá nhiều carbohydrate vào cơ thể. Do có chứa nhiều vitamin C nên ngoài tác dụng giảm cân, atiso đỏ còn tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp da được trắng hồng mịn màng.





Kiều Đỗ (t/h)