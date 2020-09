Sàm sỡ lúc nửa đêm bị nữ sinh quay video, gã say xỉn quay lại uy hiếp cướp điện thoại

Ngày 11/9, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Phạm Văn Thái (24 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi cướp tài sản

Theo Tuổi trẻ, khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày, chị D.N.N.P. (22 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, tạm trú quận Thủ Đức, là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM) đi làm thêm về đến phòng trọ trên đường 18, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Khi vừa dừng xe máy trước cổng nhà trọ, P. lấy điện thoại gọi cho bạn ra mở cổng thì Thái chạy xe máy đến có hành động sàm sỡ và lời nói tục tĩu. P. kịp thời phát hiện, hất tay kẻ này ra nhưng Thái vẫn để xe máy khởi động, rồi gạ chị P. đi chơi và hứa cho tiền.

Khi Thái đang nói thì đúng lúc P. cầm sẵn điện thoại trong tay nên mở camera lên quay được một đoạn video.



Theo Theo Zing .vn, phát hiện cô gái đã quay video, Thái tăng ga bỏ chạy và buông lời chửi bới. Ngay lập tức, chị P. gửi đoạn video quay được cho một người bạn và tìm số điện thoại gọi bạn ra mở cửa.





Đáng nói, chưa đầy 1 phút sau, Thái quay lại, cầm theo một vật nhọn áp sát và uy hiếp P. để cướp lấy chiếc điện thoại iPhone XS Max. Chị P. la lên "cướp, cướp" nhưng đêm muộn nên không có ai ứng cứu. Thái lấy được chiếc điện thoại liền bỏ đi.

Sau sự việc, P. đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ và trình báo công an. Còn nghi phạm, sau khi xem clip trên mạng đã chủ động liên hệ với P. nhờ gỡ và hứa trả lại tài sản.

Đến 11h trưa 11/9, Thái đến điểm hẹn chị P. trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung để trả điện thoại thì bị cảnh sát bắt giữ. Công an quận Thủ Đức bắt được Thái cùng tang vật là chiếc điện thoại .

Cũng theo Tuổi trẻ, tại cơ quan công an, bước đầu Thái lúc thực hiện hành vi do say xỉn. Thái khai làm nghề giao hàng và thuê trọ ở quận Thủ Đức, đã có vợ và một con nhỏ.

