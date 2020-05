Gã trai trẻ nhậu say đánh chết con trai 7 tháng tuổi ở Quảng Nam có thể đối diện với mức án nào?

Theo luật sư, người cha nhậu say gây ra cái chết cho con trai 7 tuổi ở Quảng Nam có thể đối mặt với án tù từ 12 đến 20 năm, thậm chí tù chung thân hoặc tử hình.

Vụ việc gã trai trẻ nhậu say về nhà đánh chết con trai 7 tháng tuổi do quấy khóc dỗ không nín hôm 22/5 khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) để điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của đứa con ruột 7 tháng tuổi.



Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ khuya 21/5, sau khi uống rượu, Phiên về khu nhà trọ ở thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Tại đây, Phiên đã đánh vợ là Nguyễn Thị Hà V. (19 tuổi) thì chị V. bỏ ra ngoài bỏ lại con trai là N.B.B. (7 tháng tuổi) trên giường.



Thấy con quấy khóc dỗ không nín, trong cơn say Phiên không kiềm chế được đã ra tay đánh con. Sau đó, chị V. quay lại thấy con tím tái liền đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 23h30 khuya cùng ngày, cháu B. đã tử vong kết luận ban đầu do chấn thương sọ não.

Vụ việc khiến dư luận hết sức bất bình đồng thời đặt ra câu hỏi liệu khi ra tay đánh con trong cơn say, Phiên có phải chịu trách nhiệm hình sự và với mức án nào là thích đáng?



Theo Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, tại Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó có thể khẳng định, dù Nguyễn Văn Phiên có thực hiện hành vi đánh chết con trai 7 tháng tuổi trong lúc say rượu, bia thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật

Hiện cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ sự việc nhằm củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Theo luật sư, nếu các tình tiết đã nêu đúng sự thật, thì khả năng cao Nguyễn Văn Phiên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người theo điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.



Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

