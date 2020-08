Danh tính người đàn ông có biểu hiện nghi mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi cách ly ở Quảng Ninh

Ngày 25/8, UBND TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa có văn bản gửi công an thành phố và các xã, phường để truy tìm một công dân trốn cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại TP Móng Cái) sau khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về.

Danh tính người này là Bùi Tiến Hà (SN 1983, trú tại phường Trường Thi, TP Nam Định). Hà bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Đông Hưng, Trung Quốc vào ngày 13/8 và được cách ly tại khu cách ly Centerway, TP Móng Cái.

Ngày 14/8, Bùi Tiến Hà có biểu hiện ho, tức ngực, khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện số 1, TP Móng Cái để điều trị. Ngày 15/8, Hà được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR lần 1 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 24/8, Hà bỏ trốn khỏi bệnh viện khi chưa hết hạn cách ly 14 ngày. Do đã có biểu hiện nghi ngờ như sốt, ho, tức ngực nên đối tượng này được đánh giá có nguy cơ rất cao nhiễm COVID-19, cần thực hiện xét nghiệm, cách ly từ sớm để tránh lây lan ra cộng đồng (nếu mắc bệnh thật).



Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP Móng Cái yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố phối hợp với các cơ quan trong và ngoài tỉnh rà soát, truy tìm công dân Bùi Tiến Hà; thông tin cho Công an TP Nam Định về trường hợp này.

UBND TP Móng Cái cũng yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân đối với tất cả những người ra khỏi thành phố qua Trạm kiểm soát liên hợp Km15 (TP Móng Cái).

