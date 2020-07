Giận dữ và ghen tuông, gã đàn ông xả súng giết chết bố con người yêu cũ ngay trước thềm đám cưới

Anchal chưa kịp về nhà chồng đã bị sát hại

Ít phút sau cảnh sát có mặt tại hiện trường tổ chức trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng đề truy tìm nghi phạm. Cuối cùng, cảnh sát xác định được nghi phạm là Saagar – người yêu cũ của cô dâu. Gã đàn ông này là người từng bị cô dâu từ chối lời cầu hôn.

Nói về vụ án này, cảnh sát trưởng cho biết, khoảng nửa đêm ngày 28/6, Saager và đồng phạm của hắn xông vào nhà nạn nhân, sau đó nổ súng vào người thân của cô dâu trong bữa tiệc. Cô dâu và hai người khác bị đuổi giết, trong khi những người còn lại vô cùng hoảng loạn, tìm mọi cách để thoát thân.

Tại bệnh viện, anh trai của cô dâu cho biết, nghi phạm từng nói lời cầu hôn em gái anh nhưng đã bị từ chối. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến hắn sinh lòng thù hận và lôi kéo 5 người bạn khác cùng đến nhà Anchal vào hôm tổ chức bữa tiệc trước thềm hôn lễ rồi nổ súng giết người.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ được 2 nghi phạm, song Saagar đã trốn thoát được và hiện vẫn chưa có tin tức gì.

