Gái xinh dìm ảnh bạn trai bằng loạt ảnh `ngáp ở muôn nơi` khiến người xem cười ngất

Bất kể ai đi chăng nữa, nếu là con gái đều có niềm đam mê bất tận với việc chụp ảnh sống ảo. Chính vì lý do này, các nàng có thể tạo đủ các loại tư thế, dành cả tiếng, thậm chí vài tiếng đồng hồ để chụp một "lố" ảnh, rồi tìm ra... 1 đến 2 tấm ảnh đẹp để đăng.

Tuy nhiên, các chàng trai thì khác, ngoài một phần nhỏ số lượng cũng đam mê sống ảo thì phần lớn họ đều không thiết tha gì với việc check in chụp ảnh. Nếu bạn gái muốn chụp bức ảnh chung đẹp chắc chắn rất khó, vì các chàng chỉ chụp cho có lệ, thậm chí nhiều người còn bày đủ "trò con bò" để chống đối.

Anh chàng có tên Lại Hồng Quân (sinh năm 2002) cũng là một trong những người lầy lộ và không chịu hợp tác với bạn gái khi chụp ảnh. Trong những bức hình chung, biểu cảm duy nhất của Quân đó chính là ngáp và ngáp. Cứ bạn gái đưa máy ảnh lên là anh chàng lại ngáp, chẳng cần biết ở đâu, lúc nào Quân cũng có thể ngáp được.

Tuy nhiên, vì quá quen với điều này nên cô nàng Lại Quỳnh Như (sinh năm 2001) cũng chẳng quan tâm lắm lên hành động của bạn trai. Mỗi khi chụp ảnh, Như vẫn tự nhiên tạo dáng xinh đẹp, cute dù bạn trai có làm gì đi chăng nữa.

Sau đó, Như đã trả đũa bạn trai bằng cách đăng loạt ảnh lên mạng. Khỏi phải nói, dân mạng được phen cười ngất vì hành động "ngáp liên tục" của người yêu Như.

Theo Tổ Quốc, Quỳnh Như và Hồng Quân đã gắn bó với nhau được 10 tháng tròn. Cả hai tình cờ gặp nhau sau 1 lần đi nhậu, xác định tình cảm sau 2 tháng tỉ tê nói chuyện. Chuyện tình của cặp đôi chênh nhau 1 tuổi luôn đầy ắp tiếng cười và vô cùng thoải mái.

Ngoài những lúc tạo dáng "dởm", khi hợp tác với bạn gái thì ảnh chung của cặp đôi cũng lung linh vô cùng. Được biết, Hồng Quân luôn thể hiện là người chín chắn, nhường nhịn và yêu chiều người yêu.

