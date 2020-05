Gái xinh Hàn Quốc lột xác thần sầu từ 100kg còn 50kg trong 2 năm, tiết lộ bí quyết ai nấy đều gật gù

Cô gái Jinny đang gây bão mạng tại Hàn Quốc khi chia sẻ quá trình giảm cân ngoạn mục từ 100kg xuống 50kg sau 2 năm. Jinny chia sẻ bí quyết giảm cân lành mạnh, an toàn.

Kênh DanoTV của Hàn Quốc từng chia sẻ về một ca Giảm cân ngoạn mục với nhân vật chính là cô gái tên Jinny. Cô gái tiết lộ từng có thời gian nặng tới 100kg vì thói quen ăn đồ ăn nhanh khiến cân nặng mất kiểm soát.

Vì quá tự ti với các bạn cùng trang lứa, Jinny đã quyết định thay đổi để sở hữu cơ thể hoàn hảo hơn. Sau 2 năm, thành quả của Jinny là một thân hình săn chắc, trọng lượng chỉ còn 50kg. Vậy trong hai năm cô gái trẻ đã làm gì?

Chế độ ăn lành mạnh, uống nhiều nước



Jinny không tuân theo một chế độ ăn kham khổ, cô vẫn ăn nhiều nhưng biết lựa chọn loại thực phẩm không béo và ăn linh hoạt các bữa. Bữa sáng cô thường ăn một số loại trái cây như dưa hấu, dâu, táo. Còn bữa trưa và bữa tối, Jinny tập trung vào chế độ ăn ít muối, ít đường.



Món ăn chủ đạo trong các bữa của Jinny là salad, thêm cả một số loại thực phẩm giàu protein vào món salad như đậu phụ, ức gà để tăng cảm giác no và tiếp thêm dinh dưỡng.



Jinny không khuyến khích mọi người cắt giảm hoàn toàn carbs trong Jinny không khuyến khích mọi người cắt giảm hoàn toàn carbs trong Thực đơn giảm cân . Do đó, Jinny đã thay khoai lang, gạo lứt cho cơm trắng để nạp thêm một lượng calo vừa đủ cho cơ thể. Ngoài ra, Jinny cũng từ bỏ thói quen ăn vặt vào đêm khuya và kiềm chế cơn thèm ăn. Cô gái không quên uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày để đào thải độc tố.

Tập luyện nhiều bộ môn



Bên cạnh chuyện ăn uống, Jinny còn rất chú trọng tới việc tập luyện. Cô gái chia sẻ ban đầu chỉ tập luyện với cường độ nhẹ 10 phút mỗi ngày. Sau đó, cô tăng dần thời gian tập luyện lên lâu hơn.



Jinny đã tập rất nhiều phương pháp để cải thiện vóc dáng. Một trong số đó có thể kể đến múa cột (pole dance), nâng tạ, yoga bay...



Nhiều người nói mất tới 2 năm để giảm cân là quá lâu nhưng Jinny lý giải, vì bản thân giảm cân lành mạnh nên cần nhiều thời gian để chuyển hóa mỡ thành cơ chứ không đơn thuần là đào thải nước ra khỏi cơ thể để sụt cân nhanh chóng.

Theo Hà Ly/SKCĐ