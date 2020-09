Galaxy Z Fold 2 có nhiều sự thay đổi về màn hình, hoàn thiện hơn Galaxy Fold đời đầu

Bên cạnh bộ đôi Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 là một trong những sản phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Chiếc smartphone này có nhiều thay đổi đột phá về màn hình. Samsung đã áp dụng công nghệ Infinity-O để có được thiết kế tràn biền cả trong lẫn ngoài.

Màn hình phụ của máy có kích thước 6.2 inch bao phủ gần như toàn mặt trước khi gập xuống. Điều này có sự khác biệt rõ rệt với Galaxy Fold bản cũ, vốn chỉ có kích thước 4.6 inch, phần viền trên và dưới lớn trông không được đẹp mắt cho lắm.

Galaxy Z Fold 2 là một trong những sản phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn

Bên cạnh đó, kích thước của chiếc điện thoại này cũng lớn hơn so với chiếc Galaxy Fold tiền nhiệm. Tấm nền ở màn hình trong không còn phần khuyết ở góc phải đồng thời được bảo vệ bởi kính cường lực siêu mong bền hơn, tần số quét 120Hz.

Hãng công nghệ Samsung cũng đã làm cho thân máy mỏng hơn, đồng thời giảm khoảng cách giữa phần màn hình khi gập để hạn chế bị bụi bẩn lọt vào. Fola 2 cũng có phần bản lề được thiết lại, tạo cảm giác chắc chắn hơn, linh hoạt hơn, cho phép thiết bị có thể mở ở mọi góc độ khác nhau.

Galaxy Z Fold 2 sở hữu thân máy mỏng hơn

Về camera, Galaxy Z Fold 2 sở hữu tổng cộng 5 camera, bao gồm 2 camera selfie được đặt ở phần đục lỗ ở hai màn hình, có độ phân giải 10 MP và cụm 3 camera chính hình chữ nhật tương tự Galaxy Note 20 Ultra, với cảm biến chính 12 MP, cảm biến góc siêu rộng 12 MP và ống kính tele zoom quang 2x cũng 12 MP.

Ngoài ra, Samsung còn tích hợp nhiều tính năng chụp ảnh cao cấp trên chiếc điện thoại này như HDR, chống rung quang học OIS, lấy nét theo pha, quay video độ phân giải 4K 60fps,... Sản phẩm cũng có hỗ trợ sạc nhanh có dây 25 W và sạc nhanh không dây 11 W, trang bị cảm biến vân tay, hỗ trợ kết nối 5G, Samsung DeX, Bluetooth 5.1, cổng USB Type-C và chạy trên hệ điều hành Android 10 với giao diện One UI 2.5 mới nhất.

Samsung còn tích hợp nhiều tính năng cao cấp trên chiếc điện thoại này

"Samsung đang cho thấy sự nghiêm túc đối với các sản phẩm gập của mình", nhà phân tích Ben Wood của CCS Insight, nhận định. "Dù chỉ chiếm phần nhỏ trong danh mục sản phẩm, tầm quan trọng của nó đối với chiến lược của Samsung ngày càng cao".

Sau khi phát hành hai smartphone gập và lắng nghe phản hồi từ người dùng về thiết kế và các tính năng mới cần nâng cấp, Samsung đã ra Galaxy Z Fold 2 đã có những cải tiến mới của máy, mang đến cho người dùng trải nghiệm smartphone gập tốt hơn.

Samsung đã ra Galaxy Z Fold 2 đã có những cải tiến mới của máy

Hiện Samsung Galaxy Z Fold 2 có hai màu phổ biến là đen và đồng ánh kim. Chiếc điện thoại này có giá dự kiến là khoảng 50.000.000 đồng và còn hơn chục ngày nữa mới được chính thức mở bán trên thị trường.

Your browser does not support HTML5 video.

Hình ảnh chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 2

Theo Phương Hoa/SKCĐ