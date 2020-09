Gần 350 công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Australia, New Zealand được đưa về nước

Ngày 4/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, New Zealand và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng sở tại đã đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn.

Những hành khách trên chuyến bay này gồm những công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt như Trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Công dân trên chuyến bay về nước.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới nói chung và 2 quốc gia Australia và New Zealand nói riêng vẫn diễn biến hết sức phức tạp, các cơ quan đại diện Việt Nam đã làm việc với cơ quan chức năng sở tại, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam di chuyển tới điểm tập trung tại hai sân bay ở Sydney và Melbourne (Australia) để trở về nước an toàn.

Các cơ quan đại diện Việt Nam đồng thời cử cán bộ tới các sân bay để hỗ trợ trực tiếp quá trình xuất, nhập cảnh, lên máy bay của công dân được nhanh chóng và an toàn nhất. Các biện pháp bảo đảm y tế và an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ đã được thực hiện nghiêm ngặt trong suốt chuyến bay nhằm ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Bản tin 6h sáng ngày 5/9 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy 12h trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Nếu thời gian gần đây tình hình dịch bệnh trên thế giới có dấu hiệu nóng trở lại thì tại Việt Nam số ca nhiễm mới COVID-19 đã giảm hẳn.

Những ổ dịch lớn như Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã dần nới lỏng những biện pháp cách ly xã hội và chuẩn bị cho cuộc sống bình thường mới.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ