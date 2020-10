Gần 90% số mũ bảo hiểm trên thị trường không đạt chuẩn, không có tác dụng bảo vệ khi xảy ra tai nạn

Con số này xuất phát từ một nghiên cứu tại hội thảo thuộc dự án "Hành trang an toàn" diễn ra vào sáng ngày 7/10 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) tổ chức với mục đích đánh giá giữa kỳ và định hướng chương trình hành động về chất lượng mũ bảo hiểm.

Phần lớn mũ bảo hiểm trên thị trường hiện nay đều không đạt chuẩn chất lượng

Tại hội thảo, một kết quả nghiên cứu về chất lượng mũ bảo hiểm do Quỹ AIP phối hợp với Trường ĐH Y tế công cộng thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên đã được được công bố.

Theo đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này chính là người tiêu dùng có thói quen lựa chọn địa chỉ mua mũ thuận tiện, giá rẻ và nhận thức chưa đúng về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Mũ bảo hiểm kém chất lượng được bày bán tràn lan ngoài vỉa hè

Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng cho biết: "Kết quả nghiên cứu đã phần nào phản ánh tình trạng chất lượng mũ bảo hiểm trên thị trường, đặt ra những câu hỏi lớn đối với hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng mũ bảo hiểm. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khảo sát kỹ lưỡng, toàn diện hơn, nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng mũ bảo hiểm tại Việt Nam".

Ông Tường phát biểu tại hội thảo (Ảnh Báo Tuổi Trẻ

Bên cạnh đó, Phó trưởng ban Ban an toàn giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Tường cũng đưa ra nhận định: "Trẻ em là người đặc biệt dễ tổn thương khi tham gia giao thông, hiện tại việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Trẻ em chỉ đạt được từ 30-40%, mũ bảo hiểm giả hoặc không phải là mũ bảo hiểm còn phổ biến".

Cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chất lượng

Theo Phương Hoa/SKCĐ