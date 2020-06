Gãy 2 xương ống đồng do va chạm trên sân bóng, Hải Huy sẽ mất 3 tháng dưỡng thương

Theo đó, trong một nỗ lực tung ra cú dứt điểm ở phút 59, Hải Huy đã va chạm với hậu vệ Hoàng Lâm đang lao vào cản phá. Chân của cầu thủ này đã quét vào chân trụ của Hải Huy. Cú va chạm khiến cả hai cầu thủ nằm đau đớn trên sân.

Theo nguồn tin từ CLB Quảng Ninh, Hải Huy dính chấn thương nặng và ngay lập tức phải nhập viện điều trị. Hải Huy được chẩn đoán gãy 2 xương ống đồng chân trái.

Cú va chạm của Hải Huy với cầu thủ đội bạn

Chứng kiến chấn thương kinh hoàng của Hải Huy, các đồng nghiệp không dấu nổi thương xót. Thậm chí, theo cựu tuyển thủ Việt Nam – Nguyễn Quang Hải, anh thậm chí không dám nhìn vào bức ảnh chụp pha va chạm đó.

“Trong bóng đá, va chạm là không thể tránh khỏi. Bóng đá nó nghiệt ngã. Tôi không dám nhìn vào bức ảnh lần thứ 2. Chỉ biết cầu mong em trai bình an”, Quang Hải chia sẻ.

Được biết, Hải Huy hiện đang là trụ cột của Quảng Ninh. Anh được HLV CLB rất tin tưởng. Sự thiếu hụt Hải Huy trong đội hình sẽ khiến các trận đấu sau của CLB Quảng Ninh khó khăn hơn nhiều.

