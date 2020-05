Gây bức xúc vì màn 'vả mặt' TS. Lê Thẩm Dương 'Fan thầy chỉ đi làm thuê', Trang Trần lên tiếng

Show giải trí Giải mã kỳ tài với sự góp mặt của MC Quyền Linh, TS. Lê Thẩm Dương và cựu người mẫu Trang Trần dù đã lên sóng được 2 ngày nhưng màn tranh luận gay gắt giữa 3 nhân vật chính vẫn cực kỳ "hot" trên mạng xã hội

Trong chương trình, ngoài MC Quyền Linh thì Trang Trần và TS Lê Thẩm Dương đã có màn tranh luận gay gắt. Đặc biệt, trong màn đấu khẩu này, về sau TS. Lê Thẩm Dương chỉ biết ngồi mỉm cười, để MC Quyền Linh thay mình tiếp tục "ứng phó" với cựu người mẫu.

Khán giả cũng phát hiện nhiều lần Trang Trần không để Lê Thẩm Dương nói hết câu đã vội vàng cắt ngang, thậm chí "vỗ mặt" người đối diện.





Khi thấy Trang Trần quá căng thẳng, Quyền Linh đã phải lên tiếng, tham gia vào cuộc trò chuyện. Nam diễn viên, MC khuyên cựu người mẫu sao không ứng xử nhẹ nhàng, văn hóa như lời khuyên của TS Lê Thẩm Dương thì cô cho biết đã thử nhưng chẳng gì. Cô cũng tiết lộ chính việc chửi người khác lại là cách để giữ rating cho page và đó là... nghệ thuật bán hàng.

Chương trình sau khi lên sóng đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều bình luận cho rằng, Trang Trần đã có thái độ và cử chỉ vô duyên, hỗn xược với người lớn tuổi hơn mình.

Khi chia sẻ về đoạn clip gây tranh cãi, Trang Trần cho biết, cô không quan tâm cư dân mạng nói gì hay bình luận gì, miễn có tiền là được. Nói về việc chỉ tay vào mặt TS. Lê Thẩm Dương, Trang Trần cho biết cô không có thói quen chỉ tay vào mặt người khác khi nói chuyện.

Cô cho biết: "Việc cắt dựng gây cho khán giả cảm giác như thế thôi, nhưng nếu như có hiểu là vậy thì cũng chẳng vấn đề gì. Chương trình có quyền cắt dựng, ekip sản xuất có quyền câu rating, miễn sao vẫn đảm bảo ý đồ của 2 bên.





Tôi là người tham gia chương trình và tôi chấp nhận nó, tôi vẫn thấy bình thường mà. Nếu người khác bảo rằng: "Con này láo quá" thì cũng được không sao luôn. Tôi đâu cần giải thích làm gì. Tôi chẳng cần giải thích với những người cố tình không hiểu".





Bên cạnh đó, cựu người mẫu còn bổ sung: "Đúng là thầy Lê Thẩm Dương có rất nhiều fan nhưng toàn fan học trên giấy. Tôi cũng có fan, nhưng fan của tôi là những người đi làm thực tế rồi. Nhiều fan của tôi là người làm chủ, người đi làm thật và có tiền thật. Những đứa học trên giấy thì chỉ đi làm thuê thôi. Thế nên tôi chẳng quan tâm vì cộng đồng mạn‌g có nuôi tôi ngày nào đâu".



Tuy nhiên, đến ngày hôm nay các về việc clip Trang Trần đấu khẩu với TS. Lê Thẩm Dương trong chương trình Giải mã kỳ tài bỗng dưng biến mất. Cả clip trailer dài hơn 8 phút hay chương trình dài hơn 30 phút đều không tìm thấy trên YouTube của đơn vị sản xuất, các video clip được đăng tải trên hệ thống Fanpage của nhà sản xuất cũng đồng loạt "mất tích".



