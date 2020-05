Gay cấn hơn phim: Vợ xin về quê đẻ rồi bất ngờ đăng ảnh cưới cùng người khác

2 ảnh đầu là tôi với vợ tôi lúc cưới nhau 2 năm trước. Chuyện là tôi với vợ quen nhau trên Liên quân xong gặp mặt rồi yêu nhau. Cứ ngỡ rằng là sẽ bên nhau mãi mãi khi có thêm thằng cu con, ai ngờ sau khi vợ tôi về quê đẻ xong thì không vào nữa và đùng 1 cái nó đi lấy chồng mới chẳng nói với tôi và gia đình tôi 1 câu".

Bài đăng được chia sẻ.

Ngay dưới bài đăng của anh chàng này, có 1 bình luận được cho là quen biết với cô dâu lên tiếng: "Bạn mình hơn tuổi cậu kia. Cậu ấy sinh năm 95 còn cô ấy 92. Bạn mình kết hôn xong thì quay lại công ty làm việc. Và bạn mình có nói luôn là từ lúc kết hôn tới lúc bạn mình sinh chưa thấy cậu ấy lên thăm con (bạn mình sinh con ở Sài Gòn).

Sau sinh vài tháng thì bố bạn mình tai nạn mất nên bạn ấy về quê chịu tang. Mình có hỏi thì nhận được câu trả lời là đã bỏ nhau. Khi kết hôn chưa đăng kí hôn thú".

Khi liên hệ với người trong cuộc, anh chồng cho biết, đúng là vợ anh hơn anh 4 tuổi. Trước đó, cả 2 người quen nhau qua game từ năm 2017, H. ở Vũng Tàu còn chị N. quê Thanh Hóa. Dù 2 bên xa nhau nhưng vẫn thường xuyên qua lại, gia đình H. cũng rất quý mến bạn gái của con mình.

Đến khi xác định tiến tới hôn nhân, anh H. phát hiện người yêu từng có nhiều mối quan hệ với nhiều đàn ông khác, thậm chí còn sống chung như vợ chồng với 1 người. N. cũng có nhiều điều tiếng không hay như vì yêu nên H. bỏ qua hết.

Thời điểm ấy, anh H. mới đi Malaysia về mua đất làm nhà nên kinh tế khó khăn, trong khi nhà gái đòi phải tổ chức đám cưới ở 2 nơi. Sau khi trình bày, anh H. xin phép tổ chức tại nhà trước để rước nhà gái vào, còn báo hỉ bên ngoài thì xin được khất làm sau.

Ảnh cưới của H. và N.

Cưới được 3 ngày, N. lấy lý do về Long An. Sau đó, khi bác H. mất, N. đùng đùng đặt vé máy bay yêu cầu anh về Thanh Hóa báo hỉ nên đã xảy ra cãi vã giữa mẹ chồng và con dâu. H. khó xử: "Từ đó cô ấy luôn gọi mẹ mình là bà nọ bà kia. Rồi đến ngày sinh nở, mình nói đẻ trong này cho ấm áp vì lúc ấy ngoài Bắc lạnh, cô ấy không nghe đòi về quê.

Không ngờ bố cô ấy gặp tai nạn mất, mẹ có ra ngoài đó. Thấy vợ bầu sắp sinh mà chịu cú sốc lớn mình thương lắm".

H. cho biết, bản thân luôn chăm sóc, chiều chuộng vợ. Tuy nhiên, nhiều lần chứng kiến những hành động bất thường của vợ, anh không thể ngờ có một ngày cô lại bỏ anh đi cưới người khác mà không nói với ai một lời dù cả 2 đã có con chung. Hiện tại, mong muốn lớn nhất của H. là có thể gặp được con trai và làm tròn trách nhiệm của một người cha.

