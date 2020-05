Ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 mới, là du học sinh về từ Pháp

Chiều ngày 25/5, theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, nước ta vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới. Bệnh nhân là du học sinh trở về từ Pháp trên chuyến bay VN008, đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 326 (BN 326) là nữ giới, 20 tuổi, du học sinh tại Pháp, có địa chỉ tại Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Bệnh nhân từ Pháp về Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN008 ngày 24/5, đã được cách ly tại Sư đoàn 317 huyện Hóc Môn, TP. HCM ngay sau khi nhập cảnh, do đó không có khả năng lây nhiễm cộng đồng.

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, ngày 25/5 có kết quả dương tính với virus SARs-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tính đến ngày 25/5, đã 39 ngày Việt Nam bảo vệ được thành quả bước đầu phòng chống dịch COVID-19 khi không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng nào. Có 186 ca nhiễm đã được cách ly ngay khi nhập cảnh, còn 15.412, người đang được cách ly theo dõi Sức Khỏe

Cũng trong ngày 25/5, có 05 bệnh nhân được xác nhận khỏi bệnh gồm 4 bệnh nhân là BN277, BN282, BN285, BN286 tại BV Đa khoa tỉnh Bạc Liêu và BN312 tại BV số 2 Quảng Ninh. Các bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi trong 14 ngày tiếp theo. Hiện còn 52 bệnh nhân đang được điều trị, cách ly tai các bệnh viện trên cả nước, sức khỏe cơ bản ổn định.

Về ca bệnh nặng là BN91 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tiểu ban Điều trị cho hay bệnh nhân còn mê, nhịp thở tự nhiên nhưng chưa phục hồi phản xạ ho, chưa cử động được tay chân. Phổi bệnh nhân có phục hồi nhưng không nhiều, chức năng thận chưa phục hồi hoàn toàn. BN91 có tiên lượng còn rất nặng do vẫn phải phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO, nhiễm trùng phổi chưa thể khống chế. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang nỗ lực chữa trị cho bệnh nhân 91 là phi công người Anh.

Chi Nguyễn (t/h)