Ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ca bệnh 333 là nam giới, 37 tuổi, có địa chỉ tại Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bệnh nhân là thuyền viên trên tàu thủy Pacific Vũng Tàu (loại tàu dịch vụ lai kéo) hoạt động tại Malaysia.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 20/5/2020 từ Malaysia nhập cảnh tại cảng Vũng Tàu và được chuyển đi cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Đến ngày 31/5/2020 được xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đến ngày 11/6/2020 (khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung) xét nghiệm lần 2 dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly, điều trị tại bệnh viện Bà Rịa.

Tính từ ngày 16/4 đến ngày 12/6, tròn 57 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h hôm nay, Việt Nam đã có 193 bệnh nhân nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy, bệnh nhân 91 đã qua 86 ngày điều trị, trong quá trình điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18/3- 22/5; tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều muộn ngày 22/5 đến nay. Bệnh nhân đã được ngưng ECMO từ sáng ngày 3/6 ngưng lọc máu từ ngày 27/5.

Nam phi công người Anh đã có thể ăn uống, bắt tay bác sĩ