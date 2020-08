Ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 2, Quảng Ngãi phải phong tỏa 1 bệnh xá

Ngày 2/8, sau khi Bộ Y tế công bố trường hợp BN590 dương tính với SARS-CoV-2, UBND TP Quảng Ngãi đã quyết định biện pháp phong tỏa cách ly y tế tại chỗ để phòng chống dịch COVID-19 đối với những địa điểm liên quan tới BN590. Đồng thời Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP Quảng Ngãi để truy vết những người thuộc nhóm F1, F2 tiếp xúc gần với bệnh nhân.

BN590 (SN 1970) hiện đang sinh sống tại hẻm 54 /1 đường Trần Công Hiến, tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tại khu dân cư này có 18 hộ với 62 nhân khẩu. ngoài ra còn có hẻm 6/2 Quang Trung là nhà ở của cha mẹ bệnh nhân 590, hàng ngày người này có ghé qua lấy gấu bông đi bán, hiện có 7 hộ với 40 nhân khẩu.

Cơ quan y tế đã quyết định phong tỏa, cách ly 2 khu dân cư trên 28 ngày do có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đồng thời cơ quan y tế cũng phun khử khuẩn khu vực nhà bệnh nhân và nhà cha mẹ bệnh nhân, và phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng trong bán kính 200m.

Bên cạnh đó, Bệnh xá B21 (địa chỉ tại 303 đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cũng được yêu cầu tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh. Nguyên do BN590 đã tới đây khám bệnh trong khung giờ từ 7h55 đến 9 giờ sáng 30/7 trước đó.

Theo thông tin từ Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, ông Hồ Minh Nên, hiện Sức Khỏe của BN590 ổn định, không sốt. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng cộng có 33 người là F1 và F2 của BN590, trong đó có 16 trường hợp F1 và 17 trường hợp F2.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, vận động những người từng tới khu vực đầu cầu Trà Khúc (phường Lê Hồng Phong) - nơi BN590 thường bán hàng nhanh chóng tới các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn cách phòng dịch tốt nhất.

Theo Linh Chi/SKCĐ