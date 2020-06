Gia cảnh đáng thương của bé trai 5 tuổi chết ở nhà hoang và tiếng khóc xé trời của đấng sinh thành

Từ hôm qua đến nay, dư luận xã hội chấn động trước thông tin cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) được phát hiện tử vong trong căn nhà hoang sau 2 ngày mất tích bí ẩn.

Đến hôm nay, màu tang thương đã phủ trắng con đường làng dẫn vào ngôi nhà cấp 4 của gia đình nạn nhân. Người đi ra, người đi vào rất đông nhưng ai nấy mắt đều đỏ hoe... Người ta khóc vì thường xót cháu Đô 5 phần thì lại khóc vì chứng kiến cảnh bố mẹ nạn nhân ngất lên ngất xuống khi biết tin con trai mãi mãi ra đi.

Theo người thân trong gia đình, dù trước đó đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nhưng chẳng ai dám tưởng tượng việc cháu Đô phải trải qua nhiều giờ đồng hồ sợ hãi, đau khổ trong căn nhà hoang cách nhà đến 10km.

Căn nhà cấp 4 từng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ giờ nhuốm màu tang thương

Hôm 7/6, nghe tin cháu Đô mất tích, cả làng với hàng trăm người đã bỏ công, bỏ việc để đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Bữa đó, dân làng thức trắng đêm tìm kiếm, ai cũng hy vọng chỉ là cháu Đô đi lạc. Thế nhưng, mỗi phút trôi đi không thấy cháu nỗi bất an càng lớn hơn. Có thời điểm, chẳng ai nói với ai câu gì, gương mặt trùng xuống, thở dài xót xa.

Một người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết: “Cháu mới 5 tuổi nên khi mất tích ai cũng nghĩ cháu đi lạc. Nhưng đến đêm vẫn không tìm thấy nên chúng tôi sinh nghi có điều chẳng lành. Cả làng trên xóm dưới đi tìm cháu, nhưng vẫn không ai dám nghĩ chuyện đau lòng đến nhường này”.

Bên trong, bên ngoài căn nhà cấp 4 chật chội của anh Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố cháu Đô), người vào người ra rất đông. Đa số là họ hàng và hàng xóm. Một số người thân được giao nhiệm vụ chăm sóc chị Trần Thị Trí (39 tuổi, mẹ cháu Đo). Bởi suốt từ khi con mất tích, chị Trí chẳng ăn uống gì, đi khắp nơi tìm con, gọi tên con đến lạc cả giọng. Lúc đến hiện trường, chị ngã gục xuống, ngất đi ngất lại mấy lần.

Giữa trời trưa miền Trung nắng nóng như đổ lửa, tiếng khóc xé trời của người mẹ vọng ra từ căn nhà cấp 4 khiến không ai có thể cầm nổi nước mắt. Những người thân cũng thể khuyên nổi chị Trí, bởi nỗi đau này quá lớn đối với sức lực một người mẹ.

Vừa tỉnh dậy, chị lại gào khóc "Trời ơi, con tôi nằm một mình lạnh lẽo trong rừng suốt 2 ngày mà không ai hay biết. Trời ơi, con tôi sao lại ra đi đau đớn thế này. Đ. ơi về với mẹ đi con ơi", khóc than một lúc, chị Trí lại ngất xỉu.

Mẹ nạn nhân khóc ngất nhiều lần kể từ khi biết tin con tử vong

Theo một người thân, vợ chồng chị Trí sinh được 3 người con, cháu Đô là con út trong gia đình. Do anh Tụ mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm nay nên chị Trí dù Sức Khỏe không được tốt vẫn phải đứng lên cáng đáng chuyện trong nhà ngoài ngõ.

Ngoài làm 2 sào ruộng của gia đình, chị Trí còn đi làm thuê làm mướn ở bên ngoài để có tiền trang trải cuộc sống. Lo thuốc thang cho chồng và tiền ăn học cho các con.

Liên quan đến cái chết của cháu Đô, ngay từ đêm qua, chính quyền địa phương và người dân đã có mặt tại nhà chị Trí. Túc trực cùng gia đình để đợi nhận lại thi thể cháu Đô, đưa về tổ chức an táng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, do hiện trường vụ án ở xa khu dân cư, đi lại khó khăn và trời tối nên sáng ngày 10/6, Công an và các đơn vị nghiệp vụ mới tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác nhận nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Cũng theo nguồn tin tức Công an tỉnh Nghệ An, nghi phạm trong vụ án này là Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4). Hoàng là hàng xóm thân thiết của gia đình nạn nhân.

Theo bố cháu Đô, Hoàng nghiện game, trươc đây từng cắm xe điện lấy tiền trả nợ và nói dối bố mẹ là bị mất. Cô giáo chủ nhiệm của Hoàng cũng cho biết, nam sinh có dấu hiệu nghiện game.

Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An đã tiết lộ lời khai ban đầu của nghi phạm . Theo đó, Hoàng khai rằng đã bắt cóc cháu Đô với mục đích đưa cháu đi rồi đưa cháu về với ý tưởng mình là người có công tìm ra Đô.

Hiện Công an đã tạm giữ Hoàng để phục vụ công tác điều tra.

