Mánh khóe `chạy án` kiếm hàng trăm triệu của 2 công an dởm

Chiêu thức giả danh công an nhằm mục đích dọa dẫm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân đã diễn ra trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố với các mánh khóe ngày càng tinh vi, táo tợn. Vào năm 2018 tại Đà Nẵng cũng đã có trình báo về một sự việc người dân bị các đối tượng tự xưng là công an, cán bộ TAND, Viện Kiểm sát doạ "bắt khẩn cấp" để lừa lấy 1 tỷ đồng.

Chân dung Huy và Quí giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Mới đây tại thành phố Đà Nẵng, hai đối tượng Bùi Trọng Quí (34 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Nhật Huy (26 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) đã bị công an quận Cẩm Lệ bắt giữ tối ngày 17/7 vì hành vi giả danh công an chiếm đoạt tài sản.



Với lời hứa hẹn có thể thực hiện nhiều vụ “chạy án” do có quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao, Quí được Huy giới thiệu tới Với lời hứa hẹn có thể thực hiện nhiều vụ “chạy án” do có quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao, Quí được Huy giới thiệu tới gia đình có người vướng vòng lao lý và cung cấp nhiều thông tin gian dối nhằm mục đích lừa đảo. Hai đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi từ giữa năm 2019.

Cảnh sát thu giữ được tang vật với lời khai nhận mua ở trên mạng của Quí.



Quí đã mua trang phục công an cùng nhiều vật dụng để tạo lòng tin như súng, bộ đàm và còng số 8,... trên mạng. Hòng đánh lừa mọi người, Quí thuê ô tô tự lái với giá 20 triệu đồng/ tháng để tiện đi lại giao dịch đồng thời ngụy tạo gia thế khủng.



Tin lời của hai đối tượng, 3 gia đình tại Đà Nẵng đã đưa tiền cho Quí để giúp người thân thoát tội, tổng số tiền lừa đảo cho tới nay đã lên tới con số 260 triệu đồng. Công an quận Cẩm Lệ đã bắt giữ 2 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.



Sau quá trình điều tra và thu thập tài liệu liên quan, ngày 17/7 Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Trọng Quí và Nguyễn Nhật Huy và để tiếp tục điều tra, xử lý.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ