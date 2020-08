Chặn đứng một gia đình nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La

Gia đình này gồm 6 thành viên, nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam: Sồng A Sử (33 tuổi) và Thào Thị Chi (37 tuổi), cùng 4 con có hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Cơ quan chức năng áp giải các đối tượng này về trụ sở làm việc. Qua lời khai, cả gia đình Sồng A Sử cho biết, xuất cảnh trái phép theo đường mòn tỉnh Bò Kẹo (Lào) để đi làm thuê từ tháng 9/2017. Đến ngày 14/8/2020 di chuyển qua biên giới về việt Nam.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện công tác kiểm tra, rà soát ở khu vực biên giới

Khi cả ra đình vừa qua rừng vành đai biên giới Việt Nam được khoảng 500 mét đến địa phận Suối Thín thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Chiềng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã triển khai 48 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cố định và lưu động 24/24 giờ trên biên giới, trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình; 15 tổ tuyên truyền lưu động về dịch bệnh, quân số tham gia gồm 383 lượt cán bộ, chiến sĩ Biên phòng.

Qua đó nhằm răn đe các đối tượng có ý định xuất, nhập cảnh trái phép; phát hiện và đưa đi cách ly tập trung bắt buộc 67 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và xuất cảnh trái phép sang Lào bị lực lượng chức năng của Lào bắt giữ, trao trả; phối hợp kiểm tra y tế và làm thủ tục nhập cảnh cho 93 người Việt Nam nhập cảnh hợp pháp về nước, sau đó đưa đi cách ly tập trung; gần 350 lưu học sinh Lào vào Việt Nam cũng được bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức cách ly trước khi tiếp tục học tập tại các trường trong tỉnh Sơn La.