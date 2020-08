Hé lộ gia thế khủng của Âu Hà My - nữ giảng viên xinh đẹp vừa tố chồng ngoại tình bội bạc

Sau cuộc hôn nhân kéo dài chỉ 11 tháng, tối 12/8 nữ giảng viên Âu Hà My công khai clip đánh ghen và tung ra hàng loạt bằng chứng về việc chồng Nguyễn Trọng Hưng sống bội bạc và ngoại tình ngay tại nhà 'tiểu tam'.

Đáng chú ý, trong bài đăng Âu Hà My còn cho biết, Nguyễn Trọng Hưng từng được gia đình cô cưu mang, giúp đỡ khi anh bị vỡ nợ 1 tỉ đồng. Thậm chí, bố mẹ của nữ giảng viên còn cho nhà thông gia mượn một số tiền lớn mà không cần trả lại. Thế nhưng, khi cô sảy thai trong bệnh viện thì Trọng Hưng lại bỏ mặc vợ mà 'hú hí' bên nhân tình.

Trọng Hưng từng có màn cầu hôn vợ vô cùng lãng mạn ở Pháp.

Từ những gì được chia sẻ có thể thấy, gia đình Âu Hà My đã giúp đỡ Trọng Hưng rất nhiều. Chuyện này không khiến nhiều người bất ngờ bởi gia thế của gia đình nữ giảng viên vốn rất khủng và giàu có.

Qua tìm hiểu được biết, Âu Hà My sinh năm 1994, từng có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp và được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tại đây, Âu Hà My học tiếp lên thạc sĩ và trở thành giảng viên tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Gia đình Âu Hà My.

Âu Hà My xuất thân trong một trong gia đình giàu có ở Hà Nội, bố mẹ là chủ nhiều khách sạn nổi tiếng. Do đó, ngoài thời gian giảng dạy, cô nàng 9x còn phụ giúp công việc quản lý kinh doanh của gia đình giúp bố mẹ.

2 khách sạn của Âu Hà My đều nằm ở vị trí đắc địa trong Thủ đô.



Cuối năm 2019, bố của cô không may qua đời. Do đó, toàn bộ nghiệp kinh doanh được để lại cho mẹ con Hà My quản lý và gánh vác. Hiện tại, nữ giảng viên đang sở hữu và điều hành 2 khách sạn nằm ở vị trí đắc địa trong Thủ đô. Đặc biệt, một cơ ngơi còn mang tên Âu Hà My và mẹ bởi đây là công trình tâm huyết bố cô muốn dành tặng cho vợ con.

Cô nàng sở hữu cuộc sống sang chảnh.

Từ những chia sẻ trên trang cá nhân có thể thấy, Âu Hà My sở hữu cuộc sống sang chảnh và xa xỉ. Cô nàng thường xuyên đi du lịch ở những nơi cao cấp, sở hữu cho mình nhiều món hàng hiệu đắt tiền cùng gu ăn mặc gợi cảm. Cô nàng còn rất yêu thích và thường xuyên đi đánh golf - bộ môn thể thao dành cho nhà giàu.



