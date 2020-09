Gia đình 4 người nam diễn viên Fast & Furious - Dwayne Johnson nhiễm COVID-19

Theo thông tin từ Ctvnews, trong một video dài 11 phút trên Instagram, nam diễn viên Fast & Furious - Dwayne Johnson tiết lộ, anh và vợ Lauren Hashian, cùng hai cô con gái Jasmie (4 tuổi) và Tiana (2 tuổi) đều đã nhiễm virus corona từ cách đây 2-3 tuần trước.

Nam diễn viên Dwayne Johnson.



Anh cho biết, Anh cho biết, gia đình bị nhiễm COVID-19 từ một số người bạn thân, nhưng họ cũng không biết đã lây nhiễm từ đâu. Chia sẻ trong video trên tài khoản Instagram với gần 197 triệu người theo dõi, Johnson bộc bạch:



"Tôi có thể khẳng định đây là một trong những điều khó khăn và cũng là thử thách lớn nhất mà chúng tôi phải chịu đựng với tư cách là một gia đình và bản thân tôi. Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khác hẳn với việc vượt qua những vết thương khó chịu, bị đuổi khỏi nhà và thạm chí là sự nghèo khó, tất cả những điều đó tôi đã trải qua không dưới một lần".



Theo nam diễn viên, cả gia đình anh lần lượt có triệu chứng đau họng trong vài ngày nhưng hiện tại mọi người đều ổn. Hai cô con gái của anh hồi phục khá nhanh, còn vợ chồng anh phải chịu đựng virus này lâu hơn một chút.

Hiện tại, Sức Khỏe của gia đình anh đã ổn.

phải thật sự cẩn trọng khi tiếp xúc với những người khác nhằm tránh lây lan COVID-19. Bên cạnh đó, cần chú ý khi tham gia các hoạt động xã hội , tăng cường đeo khẩu trang và có chế độ ăn uống phù hợp để tăng cường hệ miễn dịch. Sau chuyện của gia đình, nam diễn viên cũng khuyến khích mọi người



"Nếu có người nhà và bạn bè qua chơi dù là người bạn biết và tin tưởng đi chăng nữa nhưng biết đâu họ vẫn phải cần được cách ly. Bạn sẽ không thể biết được điều này. Vì vậy, đừng chủ quan mà hãy tăng cường hệ miễn dịch bằng các chất chống oxi hóa, vitamins, những sản phẩm từ thiên nhiên.



Bên cạnh đó, đừng quên đeo khẩu trang. Chúng tôi ngày nào cũng đeo khẩu trang khi phải tự cách ly", anh cho biết thêm.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ