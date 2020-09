Gia đình ngã gục khi nghe tin nam sinh 17 tuổi bị chém tới tấp trong quán trà sữa tử vong

Ngày 16/9, Công an quận 12 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ 2 nam sinh bị đâm chém trên địa bàn khiến 1 người tử vong , 1 người bị thương. Vụ việc xảy khoảng 21h ngày 11/9 tại một quán trà sữa phía sau chung cư Đông Hưng 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM . Nạn nhân là em Đoàn Nguyễn Khắc Tr. (17 tuổi, quận 12, học sinh Trường THCS-THPT Nam Việt) cùng một số người bạn ngồi uống trà sữa trong quán thì nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy bất ngờ ập tới chửi bới, hăm dọa.

Khi cuộc cãi vã còn chưa dứt, 2 nam sinh chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị chém tới tấp ngã gục trên vũng máu, riêng em Tr. bị thương rất nặng. Trước sự việc trên, người dân xung quanh đã ngay lập tức gọi cấp cứu và báo công an: "Tôi thấy có một em gục xuống dưới đất, xung quanh nhiều máu, sau đó được bạn bồng lên đi Bệnh viện cấp cứu. Cả hai em được người dân đưa đi cấp cứu hết, lúc này tình hình cũng lộn xộn lắm, ai cũng hoảng loạn."

Khi bà Vũ Thị K.T. (59 tuổi, bà ngoại của em Tr.) tới bệnh viện thì nhận được tin sét đánh cháu ngoại mình đã tử vong vì vết thương quá nặng, mất nhiều máu. Sự việc xảy ra đã hơn 1 tuần nhưng bà vẫn uất nghẹn khi không hiểu tại sao cháu nói đi học thêm mà rồi lại mãi mãi không trở về như vậy.

Bà T. thất thần bên ban thờ cháu, nghẹn ngào kể: "Cháu tôi rất hiền, chưa mất lòng một ai mà giờ lại nằm xuống như vậy, tội nghiệp quá. Cháu nó luôn sống vì người khác, có hiếu lắm nên bạn bè ai cũng quý. Lúc làm tang lễ cho cháu, nhiều bạn bè cũng đến tiễn đưa nó, nghĩ mà đau lòng quá. Hôm đó cháu nói đi học thêm nhưng sau đó… không về nữa."



Bà T. mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, sớm trừng trị kẻ gây ra cái chết cho cháu mình theo đúng quy định của Pháp luật . Hoàn cảnh của Tr. rất đặc biệt, mồ côi mẹ từ nhỏ phải sống với bà, thiệt thòi đủ thứ nay lại ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Theo người nhà em Tr., có 3 người khác tới can ngăn thì cũng bị đâm trọng thương, trong đó một người bạn của Tr. ngụ quận Gò Vấp bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Công an quận 12 đã bắt được nghi phạm và mời những người liên quan trong vụ án đến làm việc để phục vụ điều tra.

