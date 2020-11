Giá iPhone 12 giảm mạnh sau gần 2 tuần mở bán, thị trường hàng xách tay ảm đạm chưa từng thấy

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Đoàn từ thiện bức xúc cãi nhau với nhân viên trạm BOT vì không được miễn phí khi qua trạm

Sự việc xảy ra tối qua ngày 1/11 ngay trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, tại trạm thu phí ic4. Đoàn từ thiện muốn được miễn phí khi qua trạm nhưng nhân viên không đồng ý vì nếu thế họ sẽ phải bù tiền và đã xảy ra cự cãi