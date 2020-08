Lưu Ly Mỹ Nhân Sát ngày càng được khen ngợi, fan cảm thán cặp đôi chính diễn tuyệt thế cơ mà!

Theo thời gian, phim chứng tỏ được sức hút của mình khi ngày càng được nhắc đến trên các trang mạng. Dù là một bộ phim tiên hiệp chuyển thể không được đầu tư cao, dàn diễn viên chính cũng không phải là những tên tuổi quá hot, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát ngày càng chứng tỏ được độ phủ sóng ngoài kỳ vọng.

Thông thường, nếu như các bộ phim khác ban đầu nhận được khen ngợi nhưng sau đó chê bai càng nhiều thì Lưu Ly Mỹ Nhân Sát lại khác, phim đúng kiểu 'vạn sự khởi đầu nan' nhưng dần hái được 'quả ngọt', chinh phục được nhiều khán giả.

Khi mới lên sóng, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát không nhận được đánh giá cao do những tin đồn về nghệ sĩ đơn phương chấp dứt hợp đồng hay thông tin quảng bá phim không được rõ ràng. Bên cạnh đó, dù được một lượng lớn fan nguyên tác ủng hộ nhưng dường như độ phổ biến của phim giảm đi rất nhiều khi lấy tên là Lưu Ly, khiến nhiều người bất an lo phim sẽ bị cải biên, phá nát nguyên tác.

Quan trọng nhất, phim không có sự tham gia của tên tuổi nổi tiếng nào, từ nam nữ chính đều là những diễn viên ít người biết đến, ngoại hình cũng chưa thật sự xuất sắc. Bởi thế, không ít khán giả quyết định không xem, hoặc xem 1-2 tập đầu là bỏ.

Tuy nhiên, nếu ai kiên trì thêm những tập sau đó thì quả là một quyết định đúng đắn. Phim không những chẳng tệ mà còn rất hay và cuốn hút. Đặc biệt, nhan sắc nam chính càng ngắm lại càng thuận mắt, phản ứng hóa học của nam nữ chính rất tự nhiên, thoải mái và đáng yêu, diễn xuất lại vô cùng ổn.

Đầu tiên là nam diễn viên chính Thành Nghị. Nếu trong trang phục hiện đại, ngoại hình của anh không quá nổi bật, thế nhưng diện đồ cổ trang lại phù hợp đến không ngờ. Từng nét cười, cách quan tâm, thổ lộ tình cảm hay thậm chí khi bị 'ngược' anh cũng diễn chân thật và xuất sắc. Nữ chính Viên Băng Nghiên cũng vậy, lúc đầu còn bị 'ném đá' về nhan sắc nhưng sau vài tập, khán giả bắt đầu thấy cô đáng yêu.

Bên cạnh đó, nội dung cốt truyện cũng là một điểm cộng lớn. Khác hẳn với số đông các bộ phim tiên hiệp, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát lại đảo ngược sợi dây tình cảm giữa nam nữ chính. Nếu Tư Phượng cẩn thận, nhút nhát chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn thì Toàn Cơ lại luôn chủ động, sẵn sàng công kích nam chính khi có cơ hội.

Sau mỗi cảnh hành động là phân cảnh ngọt ngào khiến khán giả cảm thấy vô cùng dễ chịu, những hiểu lầm cũng không kéo dài quá lâu, cũng không có drama sướt mướt nào liên quan đến nam phụ hay nữ phụ. Dù nam chính bị ngược tơi tả, ngược thảm hại đến tận 9 kiếp nhưng từng cảnh quay đều rất xuất sắc và quan trọng là, cuối cùng họ vẫn có thể về bên nhau!

Hậu trường cảnh hôn của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.