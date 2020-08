Soi gia thế của Nguyễn Trọng Hưng: Việc 'môn đăng hộ đối' với vợ cũ Âu Hà My có đúng sự thật?

Sau khi em trai 'tố ngược' vợ cũ giả vờ sảy thai, cắt ghép clip thì chị gái Nguyễn Trọng Hưng cũng đã lên tiếng hé lộ thêm nhiều thông tin về cuộc hôn nhân 'nhiều drama' này.

Theo đó, Hà Nhi - chị gái Nguyễn Trọng Hưng cho biết, gia thế nhà cô cũng không phải dạng vừa. Điều kiện kinh tế so với gia đình Âu Hà My là ngang nhau nên mới được cưới vì 'môn đăng hộ đối'. Ngay cả chi phí chụp ảnh cưới ở trời Âu của Nguyễn Trọng Hưng cùng Âu Hà My là do phía gia đình cô chi trả toàn bộ. Do đó, gia thế của Nguyễn Trọng Hưng càng khiến nhiều người tò mò.

T uổi đời còn trẻ nhưng Nguyễn Trọng Hưng đã sở hữu xe đắt tiền.

Được biết, Nguyễn Trọng Hưng sinh năm 1992, từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, Trọng Hưng còn thường xuyên xuất hiện và chụp ảnh bên xế xịn cũng như khoe hàng loạt đồ hiệu.

Có thể thấy, dù tuổi đời còn trẻ nhưng Nguyễn Trọng Hưng đã sở hữu những chiếc xe tiền tỉ như Mercedes, BMW... Đám cưới của anh cùng nữ giảng viên trẻ Âu Hà My còn được đầu tư vô cùng hoành tráng và có sự xuất hiện của cả xế xịn Bentley.

Nam diễn viên 1992 thường xuyên check in trên xế xịn.



Trước đây, theo một nguồn tin cậy, Trọng Hưng từng có công việc tay trái là HLV cho một trung tâm Trước đây, theo một nguồn tin cậy, Trọng Hưng từng có công việc tay trái là HLV cho một trung tâm thể dục thể hình, mang lại khoản thu nhập không nhỏ với hơn 30 triệu đồng/tháng.

Cũng theo một nguồn tin thân cận khác, nhà Nguyễn Trọng Hưng có một căn biệt thự ở quê nhà Hưng Yên vô cùng đồ sộ, cao 7 tầng sừng sững. Hiện tại, gia đình anh đang sống trong một căn nhà 2 mặt tiền ở Hà Nội, cũng cao 7 tầng. Bố của Nguyễn Trọng Hưng cũng có nhiều năm kinh doanh ô tô, sau đó nam diễn viên sinh năm 1992 cũng mở một công ty truyền thông.

Biệt thực bề thế của gia đình Nguyễn Trọng Hưng ở quê nhà.

Trụ sở công ty của Nguyễn Trọng Hưng ở Hà Nội, cũng là nhà của anh chàng.

Trong khi đó, Âu Hà My cũng xuất thân trong một trong gia đình giàu có ở Hà Nội , bố mẹ là chủ nhiều khách sạn nổi tiếng. Hiện tại, nữ giảng viên đang sở hữu và điều hành 2 khách sạn nằm ở vị trí đắc địa trong Thủ đô. Đặc biệt, một cơ ngơi còn mang tên Âu Hà My và mẹ bởi đây là công trình tâm huyết bố cô muốn dành tặng cho vợ con.



Từ những chia sẻ trên trang cá nhân có thể thấy, Âu Hà My sở hữu cuộc sống sang chảnh và xa xỉ. Cô nàng thường xuyên đi du lịch ở những nơi cao cấp, sở hữu cho mình nhiều món hàng hiệu đắt tiền cùng gu ăn mặc gợi cảm. Cô nàng còn rất yêu thích và thường xuyên đi đánh golf - bộ môn thể thao dành cho nhà giàu.



