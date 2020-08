Giá vàng trưa 12/8: Vàng giảm giá sốc chưa từng có trong lịch sử, xuống còn 51 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước trưa nay đang rớt giá môt cách thảm hại khi trên thị trường liên tục ghi nhận những con số thấp chưa từng thấy. Hiện giá vàng SJC đang dừng lại ở mức trên 51 triệu đồng/lượng sau phiên giao dịch sáng nay.

Có lẽ chưa có một khoảng thời gian nào mà giá vàng lại khiến cho dân tình một phen hoang mang đến như thế này. Sau khi vừa trải qua một tuần tăng cao kỷ lục có lúc lên đến trên 62 triệu đồng/lượng, thì nay giá vàng đã quay đầu và bắt đầu "xuống dốc không phanh" khiến giới đầu tư và cả những người mua vàng tích trữ cảm thấy cực kỳ "đau tim" trước sự tăng giảm thất thường này.

Vàng trong nước đang giảm giác cực mạnh

Cụ thể, tại thị trường vàng trong nước sau khi giảm 3.07 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2.8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra trong ngày hôm qua 11/8.

Tại công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC chi nhánh Hà Nội được niêm yết ở mức giá 47.42 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 51.39 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng được ghi nhận là giảm thêm 6.16 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 4.11 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC cũng được niêm yết ở mức giá 47.42 triệu đồng/lượng và 51.37 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết mức giá của thương hiệu vàng Rồng Thăng Long là 48.66 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 51.26 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 3.27 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 2.67 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng DOJI ở mức 51.60 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.00 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1.9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2.65 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Đây là phiên giảm giá liên tiếp thứ 4 của thị trường vàng bạc đá quý trong nước. Như vậy trong vòng 1 tuần tăng cao giá vàng đã rơi mất 10 triệu đồng/lượng. So với giá quy đổi Giá vàng trong nước đang thấp hơn khoảng 1.6 triệu đồng/lượng.

Đại diện của tập đoàn DOJI cho biết khi giá vàng tăng cao đến một mức nhất định thì sẽ phải điều chỉnh để giảm giá tương đương với giá vàng trên thế giới. Mặt khác giá vàng giảm còn do sự điều tiết của ngân hàng nhà nước nhằm đảo bảo sự cân bằng của thị trường, thu hẹp khoảng cách giữa chiều mua và chiều bán.

Giá vàng hôm nay 12/8/2020

