Giá vàng hôm nay (11/3): Vàng nhẫn tăng dựng đứng, người mua bán đều dè chừng

Giá vàng hôm nay (11/3) ghi nhận biến động mạnh khi thị trường trong nước đồng loạt tăng theo đà đi lên của thế giới. Nhiều doanh nghiệp niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn ở vùng giá cao, tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Giá vàng trong nước hôm nay (11/3)

Đối với vàng miếng:

Sáng nay, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn trong nước tiếp tục được niêm yết ở mức cao. Tại hệ thống SJC, giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh mức 183,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng mức giá này, hệ thống PNJ và Phú Quý cũng niêm yết vàng miếng SJC mua vào khoảng 183,1 triệu đồng/lượng và bán ra 186,1 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC trong sáng nay không có nhiều khác biệt so với các doanh nghiệp lớn khác, khi được giao dịch quanh mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: báo Tiền Phong

Trong khi đó, tại hệ thống Mi Hồng, giá vàng miếng SJC được mua vào khoảng 183,5 triệu đồng/lượng và bán ra 186,1 triệu đồng/lượng, cao hơn nhẹ ở chiều mua so với một số thương hiệu khác trên thị trường.

Sáng nay, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh so với phiên trước. Tại các hệ thống lớn như SJC, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua (khoảng 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng).

Riêng tại hệ thống Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hiện được giao dịch khoảng 184 – 186 triệu đồng/lượng, trong đó giá mua vào tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng gần 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước, cho thấy mức điều chỉnh mạnh hơn so với một số doanh nghiệp khác.

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước đang bật tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh, với mức tăng phổ biến từ 1,8 đến hơn 2 triệu đồng/lượng tùy hệ thống. Đà đi lên này chủ yếu diễn ra theo Xu hướng của thị trường vàng thế giới, khiến giá vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì quanh mốc 186 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay.

Đối với vàng nhẫn:

Sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại các doanh nghiệp lớn trong nước tiếp tục duy trì ở vùng cao, phổ biến quanh 182,8 – 186,3 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Cụ thể, tại SJC, vàng nhẫn 9999 loại 1–5 chỉ được niêm yết khoảng 182,8 triệu đồng/lượng mua vào và 185,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: báo Thanh Niên

Tại hệ thống PNJ, vàng nhẫn trơn 9999 được giao dịch quanh 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra, cũng tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn 9999 của Phú Quý được niêm yết khoảng 183 triệu đồng/lượng mua vào và 186 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 1,9 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn 24K được giao dịch quanh 183,3 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Riêng tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn 9999 hiện ở khoảng 185 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra, nhỉnh hơn so với nhiều hệ thống khác trên thị trường.

Nhìn chung, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay đồng loạt tăng mạnh theo xu hướng của vàng thế giới, với mức tăng phổ biến khoảng 1,8–2 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Việc nhiều thương hiệu niêm yết giá bán tiệm cận hoặc vượt mốc 186 triệu đồng/lượng cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng vẫn ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế còn nhiều biến động.

Giới quan sát cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng trong nước có thể tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của thị trường thế giới, đồng thời chịu tác động từ tâm lý mua vào của người dân khi giá đang ở vùng cao. Nếu đà tăng của vàng thế giới được duy trì, giá vàng nhẫn trong nước có khả năng tiếp tục neo ở mức cao hoặc xuất hiện thêm những nhịp tăng mới trong các phiên tới.

Giá vàng thế giới hôm nay (11/3)

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh và duy trì trên mốc 5.200 USD/ounce. Theo dữ liệu từ Kitco, vào khoảng 5h sáng 11/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt khoảng 5.229,9 USD/ounce, tăng gần 93,9 USD/ounce (tương đương khoảng 1,8%) so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mức giá này tương đương khoảng 165,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích cho rằng giá vàng thế giới đang được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị còn nhiều biến động, cùng với kỳ vọng về các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Nếu xu hướng này tiếp tục, vàng thế giới có thể duy trì đà tăng hoặc biến động mạnh trong các phiên tới, qua đó tiếp tục tác động trực tiếp đến thị trường vàng trong nước.