Giá vàng hôm nay 27/7/2020: Giá vàng trong nước giảm nhẹ, thế giới tiếp tục tăng cao

Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng trong nước của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 53.85 triệu đồng/lượng (mua vào) và bán ra ở mức 54.95 triệu đồng/lượng, giảm 109 nghìn so với chiều mua vào ở ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 53.5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,.02 triệu đồng /lượng (bán ra) tại Hà Nội. giá vàng miếng SJC tại TP HCM hiện đang ở mức 55 triệu đồn/lượng.

Như vậy từ đầu tháng 7 cho đến nay, giá vàng SJC đã tăng hơn 5 triệu đồng/lượng. Sáng ngày 1/7 giá vàng SJC được niêm yết ở mức 49/15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 49.62 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước có sự giảm nhẹ

Giá vàng thế giới

Trên thế giới, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua tại Mỹ cho thấy giá vàng tiếp tục tăng lên 14.7 USD lên 1.901.3 USD/ounce.

Giá vàng liên tục tăng mạnh khi dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Các kế hoạch nhằm thúc đẩy kinh tế từ khắp nơi trên thế giới cùng với đó là sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc

Giá kim loại quý liên tục được tăng cao đạt kỷ lục trong vòng 9 năm trở lại đây. Vào phiên giao dịch ngày 21/7 ở mức 1.842,52 USD/ounce. Đến phiên cuối tuần 24/7, giá vàng tăng 0,7% lên 1.899,68 USD/ounce.

Trong cùng phiên giao dịch trước đó giá kim loại quý đã có thời điểm tăng cở mức cao nhất vào tháng 9.2011 là 1.905,99 USD/ounce. Giá vàng Mỹ cũng tăng thêm 0,4% lên 1.897,5 USD/ounce.

Trong cuộc khảo sát của Kitco về giá vàng Phố Wall, nhiều người đã dự báo giá vàng sẽ tăng. 2 nhà phân tích dự đoán giá giảm và 1 người nói thị trường có thể đi ngang.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao do dịch bệnh

Còn với cuộc khảo sát từ 1.860 nhà đầu tư trên thị trường, có tới hơn 1000 người đã cho tăng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng. 317 ý kiến dự báo kim loại quý này sẽ giảm và 219 người cho rằng thị trường đi ngang.

Nhà phân tích Rhona O’Connell của StoneX cho rằng, điều duy nhất bây giờ có thể làm giảm sự trưởng của giá vàng đó là sự phát triển nhanh chóng của vaccine ngừa Covid-19 . Giá vàng đã tăng hơn 25% từ đầu năm đến nay, hưởng lợi nhờ chính sách lãi suất thấp và các biện pháp kích thích kinh tế từ các ngân hàng trung ương.

Chiến lược gia tiền tệ của DailyFx Ilya Spivak cho biết, xét theo logic cơ bản, giá vàng sẽ hưởng lợi khi các nước đồng loạt tung ra các gói kích thích kinh tế. Trong khi tỷ lệ lãi suất cũng được dự báo sẽ không tăng cao hơn và hệ quả của việc này có thể là lạm phát.

Afshin Nabavi, người đứng đầu bộ phận giao dịch tại MKS (Thụy Sỹ) cho rằng vàng có thể tìm được mức đỉnh mới sau khi phá vỡ ngưỡng 1.900 USD/ounce, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá vàng hôm nay 27/7/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ